Según Daniel Günther, Ministro Presidente de Schleswig-Holstein, sería difícil creer que rechazarían una coalición con los Verdes a nivel federal. Günther argumentó: "Sería difícil decirle a la gente que negro-verde no funciona en todos los casos, ya que la CDU y los Verdes están gobernando juntos con éxito en varios estados, incluso el más poblado". El político de la CDU expresó sus pensamientos a los periódicos del grupo Funke.

Günther declaró: "Dadas las circunstancias actuales, ninguna coalición debería ser descartada". Todas las partidos democráticos deben mantener abiertas las posibilidades de diálogo. Günther destacó: "No debería promover la idea de que sólo negro-verde es una opción viable a nivel federal". Sin embargo, sugirió que la Unión debería tomar una decisión anticipadamente o hacer campaña por una coalición.

Günther también criticó a Markus Söder, líder de la CSU. Söder había mantenido el jueves que un gobierno negro-verde era impensable después de las elecciones federales de 2025.

El Ministro Presidente, Günther, propuso: "Se debería agregar a las discusiones: ninguna coalición debería ser rechazada categóricamente". Reconociendo el éxito de la CDU y los Verdes en varios gobiernos estatales, incluyendo el más poblado, Günther subrayó: "Es worth considering the viability of a black-green coalition on a federal level, although it's not the only option we should consider."

