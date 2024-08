- La Autoridad ha recibido instrucciones para preparar una propuesta de mandato destinado a proteger a los trabajadores de los peligros derivados de la exposición a la radiación de naturaleza ionizante.

En medio del revuelo que rodea el despido de la secretaria de Estado de Economía independiente Lamia Messari-Becker del gobierno del estado de Hesse, la oposición verde en el parlamento estatal de Wiesbaden busca respuestas. Planean interrogar al ministro de Educación Armin Schwarz (CDU) en el comité de Asuntos Culturales esta mañana (10:00 AM), preguntando hasta qué punto la escuela de uno de los hijos de Messari-Becker podría haber contribuido a su despido. Los Verdes han preparado una lista de once preguntas.

El ministro de Economía Kaweh Mansoori (SPD) declaró en julio que Messari-Becker fue despedida debido a una "conducta inapropiada" fuera de servicio no especificada. Según los medios de comunicación, afirma que Messari-Becker utilizó su posición como secretaria de Estado para presionar la escuela de uno de sus hijos para obtener una mejor calificación. Sin embargo, el vicepresidente del ministerio aún no ha hablado públicamente de esto y no ha presentado ninguna prueba.

Messari-Becker, una política novel, negó las "acusaciones de conducta personal inapropiada" como completamente infundadas. Según la agencia de prensa alemana, el ministerio de Cultura no ha recibido ninguna queja formal de una de las escuelas de los hijos de Messari-Becker. Simplemente había una carta del director de la escuela que detallaba una reunión de padres y maestros con la secretaria de Estado despedida. Según la información de dpa, Messari-Becker está recurriendo legalmente la acusación de Mansoori de conducta inapropiada con la ayuda de abogados.

