15:26 Hungría Aboga por una Colaboración Económica Ampliada con Rusia en Áreas sin Sanciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha abogando por ampliar los lazos económicos con Rusia, centrando en sectores no afectados por las sanciones de la UE. Hizo esta declaración durante una conferencia de prensa con el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, celebrada en el marco de un foro económico entre los dos países en Hungría. Szijjarto también declaró que, desde la perspectiva del gobierno húngaro, las sanciones de la UE han resultado ineficaces. Hungría es miembro de la UE y de la OTAN. Las interacciones entre los miembros del gabinete ruso y estos países han sido pocas desde el inicio del conflicto de Ucrania.

14:57 Luchador Americano Pro-Ruso Asesinado por Soldados Rusos en Ucrania

Según las autoridades rusas, un ciudadano estadounidense que luchó por los separatistas pro-rusos en el este de Ucrania fue asesinado por soldados rusos. El asesinato tuvo lugar en abril, según una investigación del comité encargado de investigar delitos graves. Se cree que tres soldados rusos son responsables del crimen, mientras que otro soldado es acusado de encubrirlo. No se ha proporcionado ningún móvil para el crimen. Russell Bentley, conocido por sus apodos "Texas" o "Cowboy de Donbass", se unió a los separatistas pro-rusos respaldados por Moscú en Ucrania en 2014. Luchó junto a los separatistas hasta 2017 y luego continuó residiendo en el este de Ucrania.

14:43 Zelensky Espera el Apoyo Rápido de Biden para su 'Plan de Victoria'

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera obtener el respaldo del presidente de EE. UU., Joe Biden, para su estrategia para poner fin al conflicto de Ucrania durante su próxima visita a Washington. "Realmente espero que él apoye este plan", dijo Zelensky el viernes en Kyiv durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según Zelensky, el "plan de victoria" requiere decisiones rápidas de los socios, que deben tomarse entre octubre y diciembre. "Creemos que el plan tendrá éxito", añadió.

14:28 Rusia Recuperará el Control sobre Kursk Pronto

Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Rusia recuperará pronto el control de la región fronteriza de Kursk, actualmente bajo ocupación ucraniana. "Nuestros soldados están haciendo un excelente trabajo y lo lograrán. El control será restaurado", dijo. Si bien la situación en los territorios ocupados de Rusia actualmente es desafiante, Peskov predice que pronto favorecerá a Rusia. El ejército no revelará su estrategia para lograrlo y no se proporcionó un plazo específico.

14:03 Rusia Podría haber Sabido del Avance de Ucrania a Kursk

Según un informe de The Guardian, las autoridades y el ejército en la región rusa de Kursk podrían haber tenido conocimiento de una ofensiva ucraniana inminente. El informe se basa en documentos supuestamente descubiertos por el ejército ucraniano durante su ofensiva en Kursk. Los documentos, que llevan las marcas de comunicaciones militares rusas genuinas, sugieren que las autoridades y el ejército ruso recibieron advertencias sobre avances específicos de Ucrania en territorio ruso tan temprano como enero de 2024. Se ordenaron medidas para reforzar la defensa de la frontera tan temprano como a mediados de marzo. Sin embargo, aún se estaban haciendo quejas en junio de que las unidades tenían un promedio de fuerza solo del 60 al 70 por ciento, principalmente compuesta por reservistas mal entrenados. Las unidades ucranianas lanzaron un ataque repentino en la región de Kursk a principios de agosto.

13:30 BBC: Más de 70,000 Soldados Rusos Muertos en Ucrania Identificados

Un portal de noticias ruso y la BBC han informado que han identificado a más de 70,000 soldados rusos muertos en Ucrania. El servicio ruso de la BBC informó: "Hemos identificado los nombres de 70,112 soldados rusos muertos en Ucrania, pero el número real probablemente sea mucho más alto". El recuento, compilado en colaboración con el sitio de noticias independiente ruso Mediazona, se basa en el análisis de declaraciones oficiales, esquelas, avisos funerarios en línea y observaciones de tumbas en cementerios rusos. Abarca el período desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 hasta el 19 de septiembre. Mediazona estima que el número total de soldados rusos muertos en Ucrania probablemente sea de al menos 120,000. El gobierno ruso considera el número de soldados rusos muertos en la guerra como secreto de estado.

12:50 Ucrania Prohíbe el Uso de Telegram para Oficiales y Militares

Ukraine ha prohibido en gran medida el uso del servicio en línea Telegram para personal gubernamental, militar y de seguridad. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional anunció en Facebook que la instalación y el uso de Telegram en dispositivos oficiales de los funcionarios gubernamentales, personal militar, empleados del sector de seguridad y operadores de infraestructura crítica están prohibidos, citando preocupaciones sobre "seguridad nacional".

12:23 Banco Raiffeisen Vende su Subsidiaria en Bielorrusia

Raiffeisen Bank International (RBI) ha acordado vender su subsidiary en Bielorrusia y salir del mercado. RBI ha firmado un acuerdo para vender su participación del 87.74 por ciento a Soven 1 Holding Limited. La venta se espera que tenga un impacto significativo en los resultados del banco. RBI ya ha reducido sus operaciones en Rusia debido a la presión del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden judicial provisional que impide a RBI vender su subsidiary rusa.

12:01 Informe: UE Planifica un Préstamo de €35 Billones para Ucrania

Según un informe de los medios, la Comisión Europea está planeando un préstamo de €35 billones para Ucrania. Esto forma parte de los planes de ayuda de los siete principales países industrializados occidentales (G7), según informó el "Financial Times", citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto. El préstamo forma parte del intención de la G7 de proporcionar a Ucrania $50 billones (alrededor de €46 billones) a través del uso de ganancias de los activos estatales rusos congelados.

11:33 Rusia Advierte al Occidente: No subestimen las ConsecuenciasEl gobierno ruso advierte a Occidente que no ignore las advertencias contra el suministro de armas de mayor alcance a objetivos dentro de Rusia. Esto podría cambiar significativamente la naturaleza del conflicto, según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova. "Están jugando con fuego", dice en una rueda de prensa. El conflicto podría adoptar una forma completamente diferente, con implicaciones peligrosas para el mundo. Actualmente, no hay margen para negociaciones con EE. UU., agrega Zakharova. No habrá reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken en el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ya que "no hay nada de qué hablar". Previamente, el secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, había destacado que el presidente ruso Vladimir Putin ha establecido numerous líneas rojas que no ha cruzado. "No lo ha hecho porque sabe que la OTAN es la alianza militar más poderosa del mundo", dijo Stoltenberg.

10:53 UE: Imposible la Remoción Forzada de Hombres UcranianosLa Comisión Europea ha declarado que es imposible la remoción forzada de ciudadanos ucranianos varones en edad de ser reclutados en los países de la UE. Esto se debe a la Directiva sobre protección temporal, aclara la comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson. "Ayudaremos a quienes quieran regresar a Ucrania y discutiremos con las autoridades y el gobierno ucranianos la mejor manera de hacerlo. No deportaremos a nadie de la UE", enfatiza. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había instado a los países europeos occidentales a animar a los hombres ucranianos en edad de ser reclutados a regresar a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, había apoyado aparentemente esta idea.

10:12 General Freiding Ve Oportunidades en la Elusión de Sanciones a RusiaEl coordinador militar de la ayuda alemana a Ucrania, Christian Freiding, afirma en relación con la producción de armas de Rusia: "Observamos que la situación se vuelve cada vez más difícil para los rusos para mantener su industria de defensa con sus complejos suministros de componentes, pero aún así lo logran. Lo logran tomando desvíos y confiando en el apoyo de socios como China, Corea del Norte e Irán". Aunque es notorio que las sanciones están teniendo un impacto, hay posibilidades de "encontrar huecos o incluso opciones de elusión completamente legales".

09:03 Von der Leyen Promete Más Ayuda para el Suministro de Energía de UcraniaLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido más ayuda para el suministro de energía de Ucrania durante el invierno, mientras comienza su visita a Kyiv. "Mi octava visita a Kyiv tiene lugar en un momento en el que está a punto de comenzar la temporada de calefacción y Rusia continúa targeting la infraestructura energética", escribe en el servicio en línea X. Ha compartido una foto de su llegada a la estación de ferrocarril de Kyiv. "Apoyaremos a Ucrania en sus valientes esfuerzos. Estoy aquí para discutir el apoyo de Europa. Desde la preparación para el invierno hasta la defensa, hasta la adhesión a la UE y el progreso en los préstamos del G7".

08:20 "Deslizamiento Hacia el Autoritarismo" - UE Considera Restringir Viaje sin Visa para GeorgianosBruselas está considerando restricciones al viaje sin visa para georgianos a la UE. Un portavoz de la UE anónimo le dijo a Politico que esto se debe a la retroceso democrático bajo el partido en el poder, Sueño Georgiano. "Todas las opciones están sobre la mesa" si Georgia no revierte su tendencia hacia el autoritarismo, incluyendo "la suspensión temporal potencial de la liberalización de visas", dijo el portavoz. Recientemente, el partido en el poder Sueño Georgiano adoptó una ley sobre agentes extranjeros que se parece a la legislación represiva rusa utilizada contra los críticos del régimen del Kremlin.

07:42 Ucrania Condena la Propuesta de Polonia sobre CrimeaEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha criticado una propuesta polaca sobre el status de Crimea, destacando que los compromisos son inaceptables. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había sugerido anteriormente un referéndum en la península como parte de una posible solución negociadora con Rusia. "Todos los esfuerzos deben centrarse en liberar la península, no en satisfacer el apetito del Kremlin a expensas de los intereses de Ucrania y el derecho internacional", explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en Kyiv.

06:29 Von der Leyen Llegará a Kyiv - Discusiones con ZelenskyyLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegará a Kyiv hoy. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha anunciado conversaciones con ella sobre la preparación para el invierno. "Por supuesto, la pregunta energética es una prioridad principal", dijo. También se discutirá la situación en el frente, las entregas de armas y los proyectos conjuntos de armamento, así como el camino de Ucrania hacia la UE y el apoyo financiero adicional para el país atacado por Rusia.

05:32 Ucrania Participa por Primera Vez en un Ejercicio de la OTAN Bajo Liderazgo HolandésUcrania está participando por primera vez en un ejercicio de la OTAN liderado por los Países Bajos. El ejercicio para probar sistemas anti-dron aún está en curso, escribe el servicio de prensa de la OTAN. "Se probaron más de 60 sistemas anti-dron y tecnologías como sensores, sistemas drone-a-drone, inhibidores y cazadores cibernéticos", anunció la alianza. La participación de Ucrania es parte del plan de acción de la OTAN-Ucrania para la cooperación en innovación, que se adoptó en la cumbre de julio.

04:28 Asesinan a activista transgénero en Georgia tras la controversia de la ley LGBTQEn Georgia, tras la controvertida aprobación de una ley LGBTQ, la activista transgénero destacada Kesaria Abramidze fue trágicamente asesinada. Según el Ministerio del Interior de Georgia, Abramidze, reconocida como modelo, actriz e influencer, sufrió numerosas puñaladas en su apartamento un miércoles. Su pareja fue detenida y acusada de su asesinato, presuntamente cometido con violencia excessive y motivado por odio hacia su género. El asesinato occurredió un día después de la entrada en vigor de una ley de "valores familiares", criticada por la UE y organizaciones de derechos humanos por limitar los derechos LGBTQ, que también prohíbe las cirugías de reasignación de género. Esta ley comparte similitudes con la legislación rusa que restringe los derechos LGBTQ.

03:25 Lufthansa Explora la Suspensión de Vuelos Frankfurt-Beijing por Sanciones a RusiaLufthansa está revisando su servicio diario entre Frankfurt y Beijing, con una decisión esperada para octubre. Un representante de Lufthansa citó una situación de mercado altamente desventajosa para las aerolíneas europeas en comparación con las aerolíneas chinas y las del Golfo Pérsico y el Bósforo, que se benefician de costos operativos reducidos, normas sociales laxes y altos inversiones gubernamentales en aviación, así como el acceso continuo al espacio aéreo ruso, que ha estado bloqueado para aerolíneas europeas y americanas desde la introducción de sanciones contra Rusia debido al conflicto de Ucrania, lo que las obliga a dar un rodeo que aumenta el consumo de combustible.

02:27 Rusia Ataca Red Eléctrica de SumyEn una nueva oleada de raids aéreos, las fuerzas rusas bombardearon un hogar de ancianos en la ciudad ucraniana de Sumy y devastaron la infraestructura energética de la ciudad, matando al menos a un civil, según las autoridades ucranianas. Un cuerpo de monitoreo de la ONU afirmó que estos ataques a la red eléctrica podrían haber violado el derecho internacional humanitario. La Agencia Internacional de Energía informó que los cortes de energía en Ucrania podrían alcanzar el 33% de la demanda máxima durante los meses de invierno críticos.

01:25 Más de 1.18 Millones de Refugiados Ucranianos en AlemaniaEl número de refugiados que residen en Alemania ha alcanzado un récord histórico. Según la Oficina de Registro de Extranjería, había aproximadamente 3.48 millones de refugiados en Alemania a mediados de 2024, un aumento de alrededor de 60,000 en comparación con el final de 2023, y la cifra más alta desde los años 50, según informó el "New Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando una respuesta del gobierno alemán a una solicitud menor de la fracción de la izquierda en el Bundestag. De los 3.48 millones de refugiados, alrededor de 1.18 millones son refugiados ucranianos, un aumento de alrededor de 45,000 en comparación con el final de 2023. Esta cifra abarca a todas las personas, independientemente de su estado de residencia, desde solicitantes de asilo hasta refugiados reconocidos hasta personas con permisos de tolerancia.

00:22 Lindner Rechaza la Suspensión de la Regla de Déficit para la Ayuda Extensiva a UcraniaLos políticos del SPD y los Verdes a menudo citan un acuerdo dentro de la coalición semáforo para suspender temporalmente la regla de déficit para la ayuda extensiva a Ucrania como un factor en el conflicto presupuestario. Sin embargo, el ministro de Hacienda y líder del FDP, Christian Lindner, se niega a respaldar tales propuestas: "No tengo conocimiento de tal acuerdo. No habría consentido una resolución así", informó Lindner al "Rheinische Post" en una entrevista. El conflicto de Ucrania es deplorable, pero no una emergencia como se define en la Constitución alemana. "Para Ucrania, estamos trabajando diligentemente en un programa de $50 mil millones de las naciones del G7 además de nuestra ayuda bilateral", dice Lindner.

23:23 Bulgaria Propone una Prohibición de la UE para las Importaciones de Huevos de UcraniaBulgaria argumentará a favor de una parada en las importaciones de huevos de Ucrania en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE el 23 de septiembre en Bruselas, como declaró el ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov. Esto es una continuación de las disputas en curso entre Ucrania y los estados miembros del este de la UE regarding el comercio agrícola. Estas disputas han resultado en bloqueos fronterizos en la frontera ucraniana-polaca, prohibiciones de importación de maíz y trigo ucranianos y protestas agrícolas en Polonia y Bulgaria.

22:13 Merz Duda la Posibilidad de un Proceso de Paz con RusiaEl líder de la CDU, Friedrich Merz, expresó sus preocupaciones regarding la situación en Ucrania, stating: "No veo un camino viable para iniciar este proceso de paz en este momento". Rusia solo cesará sus actividades cuando la acción militar adicional se vuelva inviable o cuando caiga Kyiv. A largo plazo, Alemania tendrá que continuar apoyando a Ucrania militarmente. "Creo que debemos defender la libertad y la paz de Rusia, no con Rusia, para el futuro previsible". Esto es una dolorosa realidad. "No hay otra opción viable en este momento, al menos mientras Putin y su régimen permanezcan en el poder".

