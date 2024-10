La ausencia prolongada de Adeyemi del BVB supera las expectativas iniciales

Karim Adeyemi, el delantero de 22 años del Borussia Dortmund, se espera que esté fuera de las canchas por varias semanas debido a un desgarro de fibras musculares en el muslo. Esta desafortunada lesión ocurrió durante su victoria dominadora por 7-1 contra el Celtic Glasgow en la Liga de Campeones. A pesar de marcar tres goles en la primera mitad, Adeyemi tuvo que ser reemplazado debido a una lesión poco después del descanso. Según los informes, podría perderse entre tres y cuatro semanas de acción.

Después del partido contra el Celtic, Adeyemi se mostró optimista, expresando la esperanza de que la lesión no fuera tan grave como temía. "No se sintió tan mal como de costumbre. Espero volver pronto", dijo. Esta situación no es nueva para Adeyemi, ya que ha sufrido lesiones similares en el pasado que lo han obligado a perder partidos.

Por otro lado, el entrenador nacional Julian Nagelsmann ha mostrado confianza en el posible regreso de Adeyemi a la selección alemana. A pesar de la lesión, Nagelsmann ve a Adeyemi como una promesa para el futuro. "Está lesionado, pero está en gran forma. Lo veo como un candidato potencial para nosotros", declaró Nagelsmann en una entrevista de la DFB, hablando de la selección de su equipo de 23 jugadores para los partidos de la Liga de Naciones el 11 de octubre contra Bosnia-Herzegovina y tres días después contra los Países Bajos.

Desafortunadamente, el compañero de equipo de Adeyemi en el Borussia Dortmund, Maximilian Beier, no lo acompañará en la selección nacional por ahora. Nagelsmann ha decidido no nominarlo de nuevo ya que aún no ha asegurado un papel regular en el Dortmund desde que llegó de TSG Hoffenheim en el verano. Beier ha estado jugando principalmente en partidos de reserva, lo que Nagelsmann cree que noWould provide substantial playing time in the upcoming international matches.

"Maxi still hasn't found his rhythm yet at Dortmund, so we decided that just playing 20 minutes for us wouldn't be beneficial for him", explained Nagelsmann. Instead, Nagelsmann plans to give Beier ample game time in the U21's crucial qualifiers, which could help him regain form and contribute positively to the team.

El Borussia Dortmund tendrá que manejar sin Adeyemi por unas pocas semanas mientras se recupera de su lesión, como lo confirmó el médico del equipo. La ausencia de Adeyemi y del Borussia Dortmund podría afectar sus próximos partidos, especialmente desde que estaba en excelente forma antes de ser marginado.

