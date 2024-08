- La ausencia de Tah deja a Eberl con una atracción irresistible hacia el cacao.

Tras un intento fallido de última hora por parte de FC Bayern Munich para adquirir la estrella del fútbol Jonathan Tah, los campeones alemanes renunciarán a más fichajes durante este período de traspasos. "Estamos absolutamente satisfechos con nuestra plantilla actual", declaró el director deportivo Max Eberl antes del partido de Bundesliga en casa de Bayern contra los líderes de la liga SC Freiburg, programado para el domingo (5:30 pm/DAZN).

Eberl, ahora en la cincuentena, trató de aclarar la situación de Tah, que ha sido muy pública, incluyendo su participación en las negociaciones. Según Eberl, se ha sentido "arrojado bajo el autobús y retratado en una luz no representativa de las negociaciones privadas" durante las últimas semanas.

El cronograma y el precio de demanda de Leverkusen eran incongruentes

"Fue así: Bayer Leverkusen nos dio una fecha límite hace tres semanas y media - 'Escuchen, paguen esa cantidad para entonces!'", recordó Eberl haber escrito al director deportivo de Leverkusen, Simon Rolfes, "Simon, gracias por la fecha límite y la cantidad, pero no podemos cumplir con ninguna de las dos". Eso, según Eberl, fue la "verdadera historia" detrás del culebrón del traspaso.

Se informó que Leverkusen pidió hasta 30 millones de euros por Tah (28), whose contract would expire in a year and may allow him to depart Leverkusen for free. En un evento del club de fans de Bayer, el CEO de Bayer, Fernando Carro, dijo: "No tengo ningún respeto por Max Eberl, ninguno en absoluto, y no me gustaría negociar con él". Carro luego se disculpó con Bayern Munich por esos comentarios.

Leverkusen no respondió a eso

Eberl reveló el viernes que había contactado a Leverkusen en las últimas horas del período de traspasos, preguntando si Bayern aún podía hacer una venta y así recuperar fondos para Tah. "Leverkusen no respondió a eso", dijo Eberl: "Solo es parte del proceso, discutido, negociado, intentado".

Eberl también enfatizó que Bayern también debe generar fondos a través de operaciones de traspaso, mientras equilibra sus gastos. Hasta ahora, Bayern ha gastado más en nuevos jugadores de lo que ha ganado a través de traspasos de verano, acumulando un total de más de 120 millones de euros en inversiones.

Se especula con posibles salidas de jugadores en el ocaso del período de traspasos, con el extremo Kingsley Coman mencionado como posible destino de traspaso de última hora, perhaps in Saudi Arabia. Otra posibilidad que se considera es prestar al atacante de 20 años Gabriel Vidović.

