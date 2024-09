La atmósfera actual de Austria sigue siendo volátil.

En Austria, las aguas de las inundaciones están retrocediendo lentamente, pero la atmósfera sigue siendo de preocupación. Hay posibilidad de roturas de presas y aludes, y numerosos individuos se han quedado sin electricidad, según la gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Las medidas de seguridad y precaución siguen siendo prioritarias. Solo el lunes, se produjeron roturas de presas en 21 sitios en Baja Austria. Se espera que la limpieza posterior dure varias semanas, incluso meses en algunos lugares. Mikl-Leitner expresó su preocupación por el sufrimiento humano y las pérdidas financieras considerables.

Aún no se comprende completamente la magnitud de la destrucción. En Baja Austria, más de 271 carreteras siguen cerradas debido a las inundaciones, dejando incomunicadas por tierra a 26 comunidades. Algunos villagers fueron evacuados durante el fin de semana. Durante cuatro días de lluvia continua, se movilizó a unos 33,000 trabajadores para prevenir más devastación, según las autoridades. Solo el lunes, se realizaron 626,000 llamadas a través de la red de radio de la agencia, destacó el vicegobernador, Stephan Pernkopf, enfatizando las necesidades de comunicación.

Hasta ahora, las inundaciones en Austria han cobrado cuatro vidas. La causa de la muerte del cuarto victims, whose body was discovered floating in the water on Monday evening, is still under investigation. En el este de Austria, se registró una cantidad significativa de lluvia en unos pocos días, equivalente a cuatro a seis veces la lluvia promedio del mes de septiembre.

La Comisión ha estado monitoreando de cerca la situación en Baja Austria, brindando asesoramiento y asistencia donde sea necesario. La Comisión, compuesta por diversos expertos, está trabajando arduamente para desarrollar estrategias a largo plazo para la mitigación y prevención de inundaciones.

Lea también: