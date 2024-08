- La Asociación Social VdK advierte contra la división de la generación mayor

La Asociación Social VdK ve peligros significativos en la distribución desigual de oportunidades para obtener ingresos adicionales en la jubilación, lo que podría llevar a una división entre la generación de personas mayores. "Casi a diario se producen nuevas ideas sobre cómo animar a los jubilados a trabajar más tiempo. Sin embargo, aquellos que no pueden trabajar más tiempo están siendo ignorados", criticó la presidenta de VdK, Verena Bentele.

La organización también se refiere a los resultados de una encuesta representativa realizada por el instituto de sondeos Civey. Según esto, casi la mitad de las personas mayores de 50 años puede imaginarse trabajando al lado de su pensión. Sin embargo, casi un tercio (30,5 por ciento) de ellos cita el hecho de que el dinero no llega lo suficientemente lejos en la jubilación como la razón.

La encuesta muestra diferencias claras. Más del 62 por ciento de los encuestados cita el hecho de que les gusta trabajar como motivación. Casi el 47 por ciento también cita la oportunidad de ganar dinero adicional. El hecho de que la pensión no es suficiente se cita como la tercera razón más común.

Las necesidades financieras debido a las pensiones bajas son particularmente prevalentes entre los trabajadores (50,4 por ciento), los divorciados (46,7 por ciento) y las personas con hijos en el hogar (40,7 por ciento). Esta razón se cita rara vez por los funcionarios (10,2 por ciento), los empleados (30,5 por ciento) y las personas con un alto nivel de educación (27,1 por ciento), según la asociación social.

Según la encuesta, el disfrute del trabajo es particularmente importante para los académicos (70,8 por ciento), los autónomos (70,8 por ciento) y los funcionarios (64,4 por ciento) como motivación para trabajar en la jubilación. En general, más personas en los estados federales alemanes del este dicen que tienen que trabajar en la jubilación debido a una pensión insuficiente que en el oeste.

La pobreza en la vejez no debe convertirse en un asunto de fracaso personal, según Bentele. Ella explicó que los números confirman la suposición de la VdK de que las oportunidades de trabajar al lado de una pensión están distribuidas de manera desigual. Por un lado, están aquellos con un alto nivel de educación y un trabajo bien remunerado con menos esfuerzo físico. Por otro lado, están las personas que no tienen trabajos bien remunerados y dependen de continuar trabajando. Aquellos que no pueden hacerlo, por ejemplo debido a una enfermedad, el cuidado de familiares o un trabajo físicamente extenuante, han perdido.

La VdK exige una pensión básica reformada, una pensión de discapacidad más alta y más pensión para el cuidado de familiares. Bentele: "El gobierno debe asegurarse de que todos tengan una buena y segura pensión después de la jubilación. Solo aquellos que realmente quieran deben continuar trabajando. La pobreza en la vejez no debe convertirse en un asunto de fracaso personal".

