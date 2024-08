- La asociación de cruceros reduce el pronóstico de violencia en el Mar Rojo

La industria internacional de cruceros, representada por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), espera significativamente menos escalas en el Mar Rojo y el Mediterráneo oriental esta temporada en comparación con las estimaciones iniciales. La CLIA redujo su previsión de escalas en un 72 por ciento en el verano, según respondió a una consulta. Las compañías navieras cancelaron viajes y cambiaron sus rutas. La CLIA no proporcionó números absolutos.

Este desarrollo está relacionado con la situación de seguridad en la región. Los houthíes, hostiles a Israel en Yemen, han atacado buques comerciales que pasan por la costa de Yemen desde el estallido del conflicto de Gaza. Los houthíes buscan forzar el cese de las operaciones militares de Israel. También se han hecho amenazas de ataques en el Mediterráneo.

La directora de la CLIA en Alemania, Georg Ehrmann, le dijo a la agencia de prensa alemana que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es la principal prioridad para las compañías de cruceros. Las empresas consideran la situación geopolítica en la planificación de los viajes. Los clientes comprenden las medidas de seguridad, dijo Ehrmann.

Las escalas perdidas tendrían consecuencias económicas a largo plazo, dijo Ehrmann. "Esto afecta especialmente a las personas en el lugar que dependen en gran medida del turismo y las actividades portuarias". Hay significativamente menos escalas en Egipto y Chipre, por ejemplo.

Los proveedores conocidos reaccionan

Después del ataque de Hamás, Aida Cruises desde Rostock no hizo escalas en puertos israelíes. Al beginning of the year, the Carnival subsidiary canceled trips through the Red Sea. Currently, Aida is not sailing through the region, a spokeswoman confirmed. New routes have been developed for some ships in the fleet for security reasons. Aida did not provide information on how many trips have been canceled or rescheduled in total due to the war.

Tui Cruises from Hamburg also did not provide a specific figure on request. Like the competitor from Rostock, the joint venture of the Tui and Royal Caribbean groups adjusted routes with stops in Israel after the Hamas attack. A spokeswoman said that no "Mein Schiff" ship of the fleet has sailed through the Suez Canal since spring. Routes have also been changed. Tui Cruises is closely monitoring the situation in the Red Sea.

The reduced number of port calls in the Mediterranean has resulted in shipping companies altering their routes and canceling trips, as mentioned by CLIA. This change in itinerary has potential economic implications, particularly for locations heavily dependent on tourism and port activities, such as Egypt and Cyprus.

Lea también: