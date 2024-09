La Armada de Ucrania se enfrenta al enigma de la construcción rusa

Estructura rusa no identificada cerca del puente de Crimea: la Marina ucraniana está en máxima alertaUna estructura misteriosa rusa está causando revuelo cerca del puente de Crimea, manteniendo ocupados a la Marina ucraniana. Según el portavoz de la Marina, Dmytro Pletenchuk, que habló con "The Kyiv Independent" en televisión ucraniana, se están realizando obras, pero su propósito sigue siendo desconocido. Pletenchuk mencionó: "Podría ser una instalación defensiva, podría ser otro cruce, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones". Además, indicó que no espera que los rusos la completen debido a las condiciones meteorológicas cada vez más deterioradas. "Los rusos intentan colocar algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidrotécnicas o barreras. Sin embargo, después de cada tormenta, acaban en la orilla".

Attack on Ukrainian city near Romanian border: Several casualtiesLa ciudad de Izmail en el sur de Ucrania fue atacada esta mañana, lo que resultó en tres fallecidos, según confirmó Oleh Kiper, gobernador de la óblast de Odessa. Entre las víctimas había tres personas mayores, incluyendo una mujer de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas, y se informaron daños en propiedades y vehículos. Además, se reportaron varios incendios. Izmail se encuentra cerca de la frontera con Rumanía, con el delta del río Danubio actuando como límite al norte.

Expert en política exterior Roth aboga por más ayuda militar a UcraniaMichael Roth, experto en política exterior del SPD, está abogando por un mayor apoyo militar europeo a Ucrania. En una entrevista con "Tagesspiegel", Roth dijo: "Los grandes países europeos deben contribuir significativamente en el ámbito militar para garantizar que Ucrania siga siendo un país libre y democrático". Además, indicó: "Ahora es el momento de movilizar todas las fuerzas y poner a Ucrania en la mejor posición posible para posibles negociaciones". Roth cree que "si se quiere poner fin a la guerra lo antes posible, Ucrania necesita los recursos necesarios". La fuerza en lo militar y en lo diplomático son dos caras de la misma moneda, según Roth. "Rusia solo estará dispuesta a negociar si Putin está convencido de que una victoria sobre Ucrania es imposible".

Baerbock defiende las entregas de armas a Ucrania y advierte contra la disminución del apoyoLa Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, argumentó a favor de las entregas de armas occidentales a Ucrania y criticó el apoyo disminuido a Kiev. "La idea de que la lucha y las muertes cesarían en Ucrania sin armas defensivas es tan errónea como poco verdadera", explicó en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. "Si Rusia detiene su ataque, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, es el fin de Ucrania". En respuesta a una invitación a una conferencia de la paz en junio, Putin respondió con el bombardeo de un hospital de niños. Baerbock argumentó que dejar de apoyar a Ucrania "dejaría los hospitales de Ucrania sin protección y a sus niños indefensos. Significaría más crímenes de guerra, possibly even in other countries". Baerbock destacó que Rusia "siempre ha amenazado con la inviolabilidad de los estados bálticos y las fronteras de Polonia".

Eslovaquia: Discusión sobre el uso de armas occidentales de largo alcance en suelo ruso

El gobierno eslovaco advierte contra tomar decisiones precipitadas sobre el uso de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso, teniendo en cuenta la skepticismo de Alemania. El primer ministro Robert Golob dice: "En general, no es una buena estrategia descartar algo de antemano". Golob advierte: "Es un tema complejo, pero creo que todas las posibilidades deben considerarse y seleccionarse la más adecuada para la situación actual". Los comentarios de Golob llegan en respuesta a una pregunta sobre el despliegue de misiles de crucero de largo alcance. Hasta ahora, Alemania y Estados Unidos han mostrado resistencia a esta propuesta. El canciller Olaf Scholz recently ruled out delivering long-range precision weapons to Ukraine in the future.

Baerbock urge a Irán a detener el apoyo a la agresión rusa contra Ucrania

La Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, instó a Irán a que detenga su apoyo a la agresión rusa contra Ucrania y a que detenga el envío de misiles balísticos y drones. La afirmación la hace el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en la plataforma X. Baerbock se reunió con su homólogo iraní, Abbas Araktschi, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Trump planea reunión con Zelenskyy

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Nueva York el viernes. El encuentro tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, reveló Trump. Zelenskyy, que se reunió con el presidente Joe Biden el jueves, prolongó su estancia en Estados Unidos para reunirse con Trump. Antes de su visita a Estados Unidos, Zelenskyy había expresado su deseo de reunirse con Trump, el presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "plan de victoria" para poner fin al conflicto de Ucrania. Lea más aquí.

Harris promete apoyo a Zelenskyy, advierte indirectamente a Trump

La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, garantiza su apoyo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e implica una advertencia a su oponente republicano sin mencionar su nombre explícitamente. "Mi compromiso con el pueblo de Ucrania es inquebrantable. (...) Me mantendré firmemente al lado de Ucrania y trabaj

12:55 Reino Unido envía más sistemas de armas autopropulsadas a Ucrania

El Reino Unido enviará un nuevo paquete de sistemas de armas autopropulsadas del tipo AS90 a las fuerzas de defensa ucranianas. Un total de 10 de estos sistemas ya han sido entregados a Ucrania, con seis más previstos en las próximas semanas, según informó el Ministerio de Defensa británico.

23:33 La ONU carece de fondos para ayudar a los ucranianos este invierno

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que carece de los fondos necesarios para ayudar a las personas en Ucrania este invierno. "El nivel de financiamiento de organizaciones como la nuestra es demasiado bajo para esta época del año", dice Karolina Lindholm Billing, la coordinadora de Ucrania para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El ACNUR actualmente solo cuenta con el 47% de los recursos necesarios para apoyar a los millones de ucranianos que han sido desplazados o afectados por el conflicto en su país. El año pasado, el ACNUR estaba financiado en un 70%.

22:13 Biden: EE. UU. aumentará aún más la ayuda a Ucrania

El presidente Joe Biden dice que EE. UU. aumentará su apoyo a Ucrania durante el resto de su mandato. Esto fortalecerá la posición de negociación del gobierno en Kyiv, dijo Biden antes de una reunión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. El mandato de Biden finaliza en enero. Podría ser reemplazado por su vicepresidenta Kamala Harris o el republicano Donald Trump, quien se espera que reduzca significativamente el compromiso de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania: Rusia se prepara para intensificar los ataques en Zaporizhzhia

Los informes de inteligencia ucranianos sugieren que las tropas rusas pronto intensificarán sus ataques en la región de Zaporizhzhia. "Hay una tendencia hacia la escalada de la situación en el sector del frente de guerra en la región de Zaporizhzhia", dijo un representante de las fuerzas estacionadas en el sur de Ucrania en televisión nacional. "En las últimas 24 horas, hubo cinco ataques, y podemos decir que ese número podría aumentar, ya que nuestra información indica que el enemigo está concentrando grupos de ataque cerca del asentamiento de Pryiutne". El representante también dijo que se habían recibido vehículos blindados ligeros en el lado ruso. "Esto significa que se están preparando operaciones ofensivas".

21:00 Biden a Zelensky: Rusia no prevalecerá

Al comienzo de su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, garantizó el apoyo continuo de EE. UU. al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "Rusia no triunfará, Ucrania sí", dijo Biden mientras recibía a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado en cada paso del camino". Lee más sobre esto aquí.

