La Armada de Ucrania informa un ataque a una torre de gas - unos 40 soldados rusos muertos

Las fuerzas navales ucranianas afirman haber matado a alrededor de 40 soldados rusos en un ataque a una torre de gasoducto en el Mar Negro. Las fuerzas marinas y de inteligencia militar atacaron el lugar donde el enemigo había reunido personal y equipo, informaron los medios ucranianos citando el comando naval. Los ocupantes estaban intentando utilizar la torre para interferir las señales de navegación vía satélite, lo que habría puesto en riesgo el tráfico marítimo civil.

"No podíamos permitir que esto sucediera", dijo Dmytro Pletentschuk en una entrevista con el periódico en línea "Ukrajinska Prawda". No había civiles en la plataforma de gas, que estaba inoperativa, se informó. Las unidades de cohetes y artillería de las fuerzas costeras llevaron a cabo el ataque. Se pudo ver una fuerte explosión en un video publicado, aunque su autenticidad no pudo ser verificada de forma independiente.

"Esto no fue la primera operación de este tipo", dijo Pletentschuk. El enemigo había utilizado anteriormente la torre para entorpecer la navegación de los buques de grano. El oficial naval enfatizó que la decisión de atacar se tomó para garantizar la seguridad de la navegación civil.

Ukraine ha estado defendiendo su territorio contra la invasión rusa durante casi dos años y medio. Las fuerzas navales ucranianas han hundido barcos rusos y destruido otros objetivos enemigos en el Mar Negro en múltiples ocasiones.

