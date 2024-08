Actriz Winona Ryder llama la atenci√≥n - La aprehensión tuvo repercusiones significativas.

Winona Ryder, ahora con 52 años, ha vuelto a hablar sobre cómo su carrera en Hollywood sufrió un gran revés después de su arresto por hurto en 2001. En una entrevista con la revista Esquire, admitió: "Tuvo algunos impactos importantes".

"Simply Disengaged"

Cuando se le preguntó cómo lidió con el incidente, respondió: "Simply disengaged". Ryder fue arrestada y acusada de robar mercancía valorada en alrededor de $5,500 de una tienda en Beverly Hills, California. Después de ser declarada culpable en 2002 por hurto mayor y hurto, recibió una condena de tres años de libertad condicional, una multa y se le ordenó realizar servicio comunitario. Luego eligió apartarse de la actuación y se trasladó de Los Ángeles a San Francisco.

Inicialmente, pensó que simplemente había cometido un error inocente, principalmente relacionado con "papelería". Pero cuando descubrió que podría enfrentar tiempo en prisión, se quedó atónita. "Estaba como, '¿Qué es esto?'" recordó.

Desconcertada por el ambiente en línea hostil

Durante su hiatus de la industria, Ryder se sorprendió por el ambiente en línea agresivo hacia las actrices jóvenes. Sintió que había un cambio perceptible en la actitud de la industria y la sociedad sobre lo que se consideraba aceptable y lo que se elogiaba. En una entrevista de 2016 con Net-A-Porter, también habló sobre su hiatus de Hollywood, diciendo que exactly what she needed at the time. "Mentalmente, debe haber estado en un punto donde simplemente tenía que parar", dijo. No había cometido un delito grave, pero le dio el tiempo que desesperadamente necesitaba para regresar a San Francisco y explorar otros intereses.

Winona Ryder regresó a la pantalla grande con papeles secundarios en 2006. Su última película "Beetlejuice Beetlejuice" actualmente se está proyectando en los cines. Tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Venecia el 28 de agosto de 2023.

Después de su arresto por hurto y posterior condena, Winona Ryder expresó su consternación por el ambiente en línea hostil hacia las actrices jóvenes durante su hiatus. Sintió un cambio en la actitud de la industria y la sociedad sobre la conducta aceptable y el elogio. Al reflexionar sobre su hiatus, dijo en una entrevista de 2016 con Net-A-Porter: "Mentalmente, debe haber estado en un punto donde simplemente tenía que parar". Know, Winona Ryder, se quedó atónita cuando descubrió que podría enfrentar tiempo en prisión después de cometer un error inocente relacionado con "papelería".

Lea también: