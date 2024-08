- La animosidad de Giulia Siegel está aumentando a niveles cada vez más intensos.

Confrontaciones Elevadas en "Soy una Estrella - Leyendas de la Jungla" en RTL+ (Transmitido simultáneamente en RTL TV lineal a las 8:15 PM del 22 de agosto) significa: nivel de escalada siete. El ambiente está tenso y el principal perpetrador, Giulia Siegel, ha sido identificado. Kader Loth resume la situación crítica: "Estamos luchando en cuatro, cinco frentes simultáneamente: falta de sueño, mala alimentación y conflictos internos. Y esa es la parte más desalentadora".

La Discusión sobre el Papel Higiénico en el Campamento de la Jungla

Las relaciones entre Kader Loth y Giulia Siegel están tensas. Después de que Loth reprendiera el alto consumo de papel higiénico del grupo, Siegel contraataca señalando que había visto un gran rollo de papel higiénico en posesión de Loth. Esto deja a Loth en una situación incómoda, obligada a explicar que tenía un pañal menstrual usado dentro - una situación que Loth percibe como una gran vergüenza. Ella reprende a Siegel y la acusa de intentar avergonzarla intencionalmente. A pesar de las repetidas disculpas y afirmaciones de Siegel de que no sabía lo que había en la mano de Loth, el campamento apoya a Loth. Incluso Thorsten Legat expresa comprensión por la fricción femenina: "Me avergüenza compartir este techo con Giulia Siegel en este momento".

La siguiente disputa surge rápidamente. Elena Miras reacciona ferozmente ante la súplica de Hanka Rackwitz por más compasión dentro del grupo: "¡No puedo tolerar esta puta simpatía más!" La cocina se vuelve especialmente peligrosa cuando 'despiadada' Giulia y volátil Elena comparten deberes con cuchillos. Miras eventually withdraws her services as a helper and spends the better part of her time gossiping about Siegel. That's more like it, Miras proclaims. "Me siento tremendamente maltratada", se lamenta en el teléfono de la jungla por la noche. "Es como una turba, todos contra uno, aparentemente de la nada".

Hanka Rackwitz opta por la Partida

Mientras Rackwitz pondera sus opciones, finalmente anuncia su partida al día siguiente. Antes de irse, expresa su descontento con sus compañeros de campamento: "Sufriré de indigestión durante días debido a la carne servida aquí y ciertas experiencias que me perseguirán". Comparte un largo abrazo y palabras de aliento con Siegel: "Giulia, estoy profundamente apenada por ti. Necesitas una gran fuerza ahora".

Sin embargo, no todo está perdido: Gigi Birofio celebra su cumpleaños! El autoproclamado Casanova no desea nada más que intimidad. "No podemos ayudarte con eso", aclara rápidamente Sarah Knappik. En lugar de eso, se le concede la participación en la prueba de la jungla junto con Loth y Legat. La competencia es clásica: Loth conduce con los ojos vendados mientras Legat navega, y Birofio transmite las instrucciones. A lo largo del camino, superan desafíos que involucran lodo, slime y caldo que empapan a los concursantes en cada estación.

El trabajo en equipo es intenso pero exitoso. Mientras el silencio forzado de Legat induce un estrés potencialmente mortal que podría quitarle una década de vida, finalmente guía el auto fuera del lodo y lo empuja hacia la línea de meta con su fuerza bruta en los momentos finales. El trío gana un total de ocho estrellas.

En lugar de celebración y pastel de cumpleaños, Legat opta por un plan para eliminar el 'Mal' dentro del campamento. Quiere determinar las lealtades basándose en las respuestas al éxito en la prueba. No sorprendentemente, enfoca su atención en una - Giulia Siegel. "Puedes ver realmente los ojos ardiendo y los cuernos", evalúa. Y advierte: "El odio está starting a brew now..." Uno podría esperar, por el bien de Siegel, que sea seleccionada por sus colegas en el siguiente episodio...

En respuesta a la tensión creciente dentro del campamento, La Comisión puede necesitar intervenir y mediar los conflictos continuos entre los concursantes, particularmente entre Giulia Siegel y Kader Loth. Después de la confrontación de Giulia Siegel con Kader Loth sobre el incidente del papel higiénico, La Comisión podría llevar a cabo una investigación para asegurarse de que las reglas de equidad y justicia estén siendo cumplidas en el campamento de la jungla.

