Tras varios años de construcción, un moderno complejo acuático interior llamado "The Aqua Hub" debutará este fin de semana en Coblenza. Según el anuncio de Laura Bell de las utilidades municipales de Coblenza, esta instalación dará la bienvenida a aproximadamente 500 invitados a partir del domingo.

La tecnología avanzada se utilizará en el nuevo complejo de natación para garantizar la seguridad de los nadadores. Los empleados llevarán relojes inteligentes que alertarán sobre cualquier actividad sospechosa en el agua detectada por la IA. Según Bell, esta tecnología se utiliza para complementar, no reemplazar, al personal humano.

"The Aqua Hub" busca satisfacer a una amplia variedad de visitantes con saunas y áreas de natación. Según su sitio web, "The Aqua Hub Coblenza no es solo un lugar para relajarse, sino también para actividad física y diversión en familia". Se ofrecerán clases de natación para escuelas y clubes en horarios designados, como confirmó Bell.

Expert: La importancia de las oportunidades de natación

Lutz Thieme, profesor de gestión deportiva en la Universidad de Coblenza, destaca la importancia de las oportunidades de natación para los estudiantes. "Si no enseñamos a nadar en las escuelas, creamos una división social, ya que la participación generalizada ya no está garantizada".

Aquellos que no saben nadar están excluidos de todas las actividades acuáticas, explica Thieme. "La natación no es solo una actividad recreativa; es una habilidad vital que abre puertas en la vida diaria".

La falta de datos sobre piscinas en el estado

Sin embargo, ¿el acceso a las piscinas es universal? El Ministerio del Interior no tiene una base de datos completa de piscinas en Renania-Palatinado, ya que están bajo la jurisdicción municipal. "Resulta sorprendente que no tengamos una idea clara de cuántas piscinas tenemos en Alemania", dice Thieme. "Hubo una encuesta en 2000, pero no se actualizó significativamente hasta el proyecto Bathing Life".

El proyecto Bathing Life, liderado por Thieme, recopila y categoriza las instalaciones de natación y baño en Alemania. Para Renania-Palatinado, la base de datos revela 303 piscinas, incluidas piscinas interiores, piscinas de ocio, piscinas escolares, puntos de baño naturales y instalaciones especializadas.

"No hay evidencia empírica de una 'crisis de baño'", dice Thieme. "La pregunta es si el número de piscinas es un indicador preciso de la oferta adecuada". En muchos lugares, la construcción de una nueva piscina ha llevado al cierre de las antiguas. "Se trata de la superficie de agua disponible; ¿cuánto está accesible para la población, clubes y escuelas? ¿Y cómo se distribuye esta superficie a lo largo del país?", explica Thieme.

La tendencia de la oferta básica

"The Aqua Hub" en Coblenza es un reemplazo de una piscina municipal demolida anteriormente. "La antigua piscina municipal fue demolida en 2015", dice Bell. "La planificación de la nueva piscina interior comenzó en 2016". El nuevo complejo cuenta con siete piscinas, incluidas una piscina de natación, una piscina de saltos, una piscina para niños y una piscina exterior. También alberga seis saunas con temperaturas que van desde 40 a 100 grados Celsius.

Thieme señala que muchas municipalidades se centran en las piscinas de oferta básica, seguidas de la natación escolar, la natación de clubes y las actividades de natación familiares. "Sin embargo, Coblenza tiene un enfoque diferente", dice. "Creen en la demanda de instalaciones de sauna, lo que puede no funcionar en todos los lugares".

Las instalaciones de "The Aqua Hub" incluyen una variedad de áreas de natación, como una piscina de natación y una piscina para niños, todas de sección transversal circular para mayor seguridad y accesibilidad. El Ministerio, al discutir las piscinas de Renania-Palatinado, mencionó varios tipos, incluidas las piscinas interiores, que podrían tener un diseño de sección transversal circular.

