La ametralladora Kelly en un viaje de rehabilitación "duro"

Machine Gun Kelly Revela que Lleva un Año Sin Beber. Agradece a su Exnovia Megan Fox por Ayudarlo.

En un episodio del podcast "Dumb Blonde" de Bunnie Xo, Machine Gun Kelly (MGK) habló sobre sus luchas pasadas con el alcohol. Ahora, está "completamente sobrio", enfatiza, "No bebo. No he tomado una copa desde agosto del año pasado".

Colson Baker, el nombre real de MGK, ingresó a una clínica de rehabilitación el año pasado. Admitió haber abusado del alcohol, la marihuana y las pastillas. Acepta que su camino hacia la recuperación seguirá siendo desafiante, pero se acepta y se perdona a sí mismo. Megan Fox, su exnovia y actriz estadounidense, fue un gran apoyo durante su recuperación. "Megan definitivamente fue una gran ayuda para lidiar con los síntomas psicológicos de abstinencia que vienen con el síndrome de abstinencia de drogas", dijo MGK en la entrevista del podcast.

Confusión en la Relación de MGK y Fox

Recientemente, ha habido confusión en la relación de MGK y Fox. Comenzaron a salir en 2020 y anunciaron su compromiso dos años después. En marzo de 2024, Fox confirmó que el compromiso se había cancelado en 2023, pero aún se refiere a MGK como su "alma gemela". En junio, asistieron juntos a un evento, bailando juntos. A finales de julio, MGK lanzó su nuevo video musical de "Lonely Road", protagonizado por Fox como su esposa embarazada, whose baby bump he tenderly kisses. La simulación del embarazo ha provocado rumores de que Fox podría estar embarazada del hijo de MGK. Sin embargo, el bebé en el video era un actor.

Machine Gun Kelly mencionó que le gusta escuchar música como forma de relajarse y desestresarse durante su proceso de recuperación. Su exnovia Megan Fox también mostró su apoyo al asistir a sus conciertos, lo que contribuyó a su amor por la música.

