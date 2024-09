La amenaza potencial planteada por la nueva variante de coronavirus XEC es motivo de preocupación.

El clima fresco ha vuelto, y con él, una cara conocida: el coronavirus. El profesional médico Martin Stürmer cree que es probable que experimentemos otro aumento de Covid este otoño. "Debemos prepararnos para mucho", informa Stürmer a ntv. El virus sigue evolucionando y adaptándose mejor, lo que significa que algunas personas luchan contra la infección durante un período de tiempo prolongado.

El informe semanal actual del Instituto Robert Koch (RKI) también indica que los números de Covid están aumentando nuevamente. El Sars-CoV-2 es ahora responsable del 17 por ciento de todas las infecciones respiratorias agudas, y la tendencia está en aumento. La sublinia KP.3.1.1 sigue siendo la más prevalente (41 por ciento). Sin embargo, una nueva variante del coronavirus está gaining ground rápidamente: XEC.

XEC se descubrió por primera vez en Alemania a principios de julio. Desde entonces, se ha extendido rápidamente y ahora se encuentra en 27 países europeos, así como en América del Norte y Asia. Se ha observado un aumento significativo de XEC en Dinamarca y Alemania, según los datos del científico de datos Mike Honey en la plataforma X. Según el RKI, la nueva cepa ahora es responsable del 21 por ciento de los casos de Covid.

Más contagiosa, pero no más peligrosa

XEC es una variante híbrida derivada de las dos sublinas de Omicron K.S.1.1 y KP.3.3. A través de alteraciones en la proteína de pico, parece poder adherirse mejor a las células humanas y, por lo tanto, es más contagiosa, según los expertos. ¿Deberíamos preocuparnos?

No, según el virólogo Stürmer. A pesar de que el virus sigue evolucionando y adaptándose, "tenemos la suerte de estar en el grupo de Omicron". Hasta ahora, no hay evidencia de que XEC cause enfermedades más graves o eluda la inmunidad preexistente con mayor eficacia. Por lo tanto, no es "más peligroso que lo que hemos visto hasta ahora", asegura Stürmer. Tanto la ocupación de las unidades de cuidados intensivos como las visitas al hospital o las tasas de mortalidad indican que XEC no muestra efectos clínicos más fuertes.

Los síntomas causados por XEC también parecen ser similares a los conocidos hasta ahora, según los hallazgos iniciales: fiebre, nariz tapada, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza ocasional y dolores en el cuerpo. También puede haber pérdida del gusto y del olfato. Las personas afectadas generalmente informan de enfermedades leves.

"El Covid largo sigue siendo un problema"

Queda claro que con XEC, los números de Covid volverán a aumentar en las próximas semanas. La incidencia ya ha más que duplicado en comparación con la semana anterior, con 1.500 casos de Covid por cada 100.000 habitantes. Los datos proceden del monitoreo de aguas residuales, la llamada "red de gripe", y de los informes de prácticas individuales. Sin embargo, ya que pocas personas se hacen pruebas para Covid y las pruebas rápidas positivas no se informan sin una visita al médico, es probable que los casos no detectados sean significativamente más altos.

Las nuevas variantes del coronavirus "son algo con lo que tendremos que vivir en el futuro", dice el virólogo Stürmer. "El virus seguirá adaptándose a nosotros, y por lo tanto, siempre habrá nuevas olas de enfermedad". Sin embargo, es importante no subestimar una infección. "El Covid largo sigue siendo un problema", advierte Stürmer. Por lo tanto, es crucial tomar todas las precauciones necesarias para evitar una infección.

Dado que XEC no difiere fundamentalmente de otras variantes actualmente en circulación, tanto la vacunación como las infecciones

Lea también: