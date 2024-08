La ambición de Schumacher de regresar a las carreras de Fórmula Uno tiene un final desafortunado.

El sueño de Mick Schumacher de regresar a la Fórmula 1 a través del equipo Williams ha sido frustrado. En lugar de Sargeant, el equipo optó por el argentino Franco Colapinto como su nuevo piloto, dejando a Schumacher en las gradas. Colapinto, de 21 años, hará su debut con Williams en el próximo Gran Premio de Italia en Monza (domingo, 3 pm/RTL, Sky, y en el live ticker de ntv.de).

El director del equipo Williams, James Vowles, declaró: "Cambiar a un piloto a mitad de temporada no fue una decisión fácil, pero creemos que da a Williams la mejor oportunidad de luchar por puntos durante el resto de la temporada. Esto es, sin duda, un duro golpe para Sargeant". Williams se había frustrado con el rendimiento de Sargeant, especialmente después de su grave accidente en Zandvoort.

Schumacher corrió anteriormente para el equipo Haas en la Fórmula 1, pero aún no ha asegurado un asiento desde entonces. Por lo tanto, su paso por Haas no fue particularmente exitoso. Sin embargo, el antiguo cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel defendió a Schumacher en el periódico 'Bild', asegurando: "El coche no era competitivo. Muchos aún tienen una impresión equivocada de él de ese entonces".

La última esperanza de Schumacher

En Mercedes, Schumacher actúa como piloto de reserva, pero sus posibilidades de convertirse en un piloto regular son escasas. Schumacher enfrentó anteriormente un revés en Zandvoort cuando Alpine eligió al australiano Jack Doohan en lugar de él como su segundo piloto regular a partir de 2025. La única oportunidad realista que le queda a Schumacher para asegurar un asiento regular para la próxima temporada parece ser con Sauber, que se transformará en un equipo oficial de Audi en 2026.

Quedan nueve carreras en la temporada 2023 de Fórmula 1 antes de su conclusión. En estas carreras restantes, Schumacher podría haber demostrado sus habilidades a Audi. En cambio, ahora participará en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Texas, como se había planeado originalmente, conduciendo para el equipo Alpine.

Colapinto marca el regreso de un piloto argentino a la Fórmula 1 después de 23 años y correrá con el número 43. Sargeant, que tiene un contrato con Williams, que utiliza motores Mercedes, debe bajarse al final de esta temporada para hacer espacio para Carlos Sainz de Ferrari. Sargeant logró marcó un solo punto en casi dos años con el equipo británico.

