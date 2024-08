La alta incidencia de los intentos fallidos de deportación

El presunto perpetrador de Solingen debería haber sido expulsado de Alemania, pero esto no sucedió. Es uno de muchos casos: miles de expulsiones fallan cada año. Muchos expulsados se esconden o causan disturbios.

El sospechoso detrás del ataque en Berlín's Breitscheidplatz en diciembre de 2016, Anis Amri, también debería haber sido expulsado. Sin embargo, el procedimiento no se inició debido a la falta de documentos de identificación de Amri.

Estos incidentes no son raros. Dos tercios de las expulsiones en Alemania fallan. Aunque hubo más expulsiones durante la primera mitad del año, solo alrededor del 56% de los 24,000 regresos planeados ocurrieron. En 2021, 31,330 expulsiones fallaron.

El Reglamento de Dublín Transfiere la Responsabilidad

En el caso de Solingen, se había programado una fecha de transferencia a Bulgaria el año pasado, pero nunca se llevó a cabo. Cuando la autoridad migratoria responsable en Bielefeld visitó su alojamiento de refugiados en Paderborn para recogerlo, no estaba. Issa H. había huido y no se pudo localizar durante seis meses. Más tarde, reapareció ante las autoridades y finalmente fue alojado en un centro de refugiados en Solingen.

La expulsión falló debido al Reglamento de Dublín. Esta norma establece que el país de la UE responsable de la solicitud de asilo es el que el individuo entró inicialmente. En este caso, habría sido Bulgaria. Sin embargo, la desaparición de Issa H. más allá del plazo de seis meses hizo que Bulgaria ya no fuera responsable. "Había entrado en la responsabilidad alemana como refugiado de Dublín", explica el Ministro Federal de Justicia Marco Buschmann. "Por lo tanto, necesitamos discutir cómo podemos expulsar, especialmente en casos de Dublín, más rápido y efectivamente".

Las Expulsiones Se Anuncian

El problema principal con las expulsiones infructuosas es que las personas a menudo no están en su residencia o alojamiento cuando llegan las autoridades para recogerlas. Esto se debe a que las fechas de expulsión se anuncian con días de antelación. Las personas afectadas están al tanto del enfoque de la policía y tienen suficiente tiempo para esconderse.

"Tres cuartos de los casos fallan por esta misma razón, un número muy alto", dice el presidente de la Unión de Policía de Baviera, Florian Leitner, en RTL. Se podría cambiar el método de entrega, "para que no se entreguen unos días antes", pero esto requeriría cambios legales, explica Leitner.

Las personas afectadas también se avisan entre sí. Los activistas también alertan a los deportados a través de redes sociales o servicios de mensajería cuando se está organizando un vuelo especial para expulsiones. Si no hay asientos disponibles en los aviones, está claro que es un vuelo de expulsión, dice el portavoz de la Policía en Berlín, Benjamin Jendro, en el "Tagesspiegel" de Berlín. Luego, los oficiales a menudo encuentran a la primera persona afectada, pero no a la segunda.

No Hay Suficientes Lugares de Detención para la Expulsión

Las autoridades ahora pueden ingresar a otras habitaciones en alojamientos grupales, no solo a la habitación de la persona sujeta a expulsión, como se determinó al comienzo del año en el Bundestag. Sin embargo, una búsqueda exhaustiva no es factible, especialmente en alojamientos grandes, según el representante de la Unión de Policía de Baviera, Leitner. Esto causaría disturbios y un gran despliegue de policía. Si una persona no se encuentra, se informa a la autoridad migratoria responsable, que decide sobre el siguiente paso, como solicitar una orden de detención para la expulsión.

Sin embargo, hay demasiado pocos lugares de detención para la expulsión, critica el presidente de la Unión de Policía, Andreas Roßkopf, en ntv. Aunque el Bundestag ha ampliado la duración máxima para la detención de expulsiones de 10 a 28 días, esto no sirve de mucho si todos los 800 lugares de detención para la expulsión están ocupados, como ocurrió el año pasado, según el presidente de la Policía Federal, Dieter Romann.

La ministra del Interior Federal, Nancy Faeser, ha adoptado hasta ahora una postura relajada en este tema. Cree que el gobierno federal ha tomado suficientes medidas y ha "disparado un gran paquete de repatriación". Sin embargo, cree que la responsabilidad de proporcionar lugares de detención para la expulsión recae en los estados federales.

Muchas expulsiones fallan en el aeropuerto o en el avión. Las compañías aéreas o los pilotos se niegan a transportar a los deportados porque se comportan deliberadamente mal. "La seguridad aérea está en manos del piloto respectivo y decide", señala el representante de GdP, Leitner. "Si la persona, sea hombre o mujer, se niega a subir al avión, se vuelve agresiva o causa disturbios, el piloto dice: No, no te llevaré. Entonces todo se viene abajo".

Es diferente con los vuelos especiales. "Pero alquilar un avión entero es caro. Si quiero hacer cumplir esto, tengo que pagar y proporcionar el personal necesario para deportar a más personas", dice Leitner.

Si la persona en cuestión se niega, a veces violentamente, ya no es responsabilidad de la Policía Federal, sino de la policía estatal. Y si no hay una orden de arresto, la persona sujeta a la expulsión debe ser liberada.

Las expulsiones también pueden fallar por razones como la mala salud. A veces, los países de origen se niegan a aceptar a las personas. En otros casos, faltan documentos de identificación. Las autoridades entonces deben verificar la nacionalidad de la persona y obtener documentos de viaje sustitutos. Sin embargo, dependen de la cooperación de los países de origen.

El escenario en Apolda, en la ciudad de Turingia, muestra este dilema. La persona en cuestión, un solicitante de asilo con estado rechazado, está bajo sospecha de cometer múltiples delitos en Alemania. Sin embargo, su partida parece difícil debido a los documentos faltantes y la falta de cooperación de las autoridades marroquíes. Indignado, el ministro del Interior de Turingia, Georg Maier, expresó su frustración en ntv, diciendo: "Proviene de Marruecos y ahora el enfoque está en obtener un pasaporte. Las autoridades marroquíes deben cooperar. Lamentablemente, esto no ha ocurrido como se esperaba hasta ahora".

Para corregir la alta tasa de deportaciones infructuosas, las asociaciones de aplicación de la ley abogan por una mayor colaboración entre la policía local y los servicios de inteligencia a nivel nacional, equipo avanzado y poderes ampliados. "Debemos ampliar las capacidades de la policía. Debemos poder ejecutar las deportaciones de manera más efectiva y eficiente. Además, debemos tener la capacidad de negociar acuerdos con países de origen y terceros para facilitar las deportaciones", señala el jefe de la GdP, Roßkopf.

Dinamarca se menciona a menudo como un ejemplo óptimo. Este país nórdico ha estado implementando una política de asilo rígida durante mucho tiempo. Allí se presentan menos solicitudes de asilo que en Alemania, mientras que los solicitantes de asilo sin estatus enfrentan deportaciones continuas.

En Dinamarca, una política de asilo estricta ha llevado a menos solicitudes de asilo y deportaciones regulares de solicitantes de asilo sin estatus, lo que serves como ejemplo para otros países. A pesar de esto, la situación en Apolda, Turingia, sigue siendo desafiante debido a la falta de cooperación de las autoridades marroquíes y la falta de documentos de identificación, lo que retrasa la eliminación de una persona con estatus rechazado y un historial de delitos en Alemania.

Dos tercios de las eliminaciones en Alemania fallan, y muchos de estos individuos se esconden o causan disturbios antes de su eliminación programada, lo que dificulta que las autoridades ejecuten el procedimiento. Esto es especialmente cierto para los refugiados, como el caso de Anis Amri, sospechoso del ataque en la Breitscheidplatz de Berlín, quien también estaba destinado a ser eliminado pero desapareció antes de que comenzara el procedimiento.

Lea también: