La alianza propone presentar a Rusia un nuevo enfoque en la región del Ártico.

16:43 "¿Estoy soñando?": Testigos del intercambio de prisionerosEl "Kyiv Post" estuvo presente en el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania del 14 de septiembre y capturó las primeras conversaciones entre los soldados ucranianos recién liberados y sus familias. Un total de 103 soldados regresaron a sus hogares en el intercambio. Los soldados rusos fueron capturados durante el avance de Ucrania en Kursk.

16:03 Ucrania: El ataque ruso en Kursk ha sido detenidoSegún fuentes ucranianas, el ataque ruso en la región rusa de Kursk ha sido detenido. Un portavoz del comando regional ucraniano le dijo a AFP que los rusos intentaron atacar desde los lados, pero fueron repelidos. La situación es estable y bajo control, mencionó el portavoz. Hablando de Oleksiji Dmitratschkiwsky, dijo que Rusia ha tenido algunas victorias menores, pero su éxito ha llevado a su casi cerco. Según él, varios miles de civiles rusos aún están en los territorios ocupados por el ejército ucraniano en Kursk.

15:42 Alemania extiende la ayuda médica a UcraniaEl gobierno alemán está dando otros 50 millones de euros para el cuidado y tratamiento de los soldados ucranianos heridos. "Continuamos apoyando a Ucrania", dijo el ministro de Finanzas alemán Christian Lindner. "Con esta solución, aseguramos el tratamiento médico para los heridos en Alemania". Hasta ahora, Alemania ha evacuado y tratado a 1.173 soldados y civiles ucranianos gravemente heridos y heridos en hospitales alemanes, informó la ministra del Interior alemana Nancy Faeser. Ella dijo que esta ayuda es un acto de humanidad y Alemania continuará brindándola.

15:07 Disparo en la sede de Wildberries en MoscúDurante un intento de asalto a la sede de Wildberries en Moscú, tres personas resultaron heridas, informó la empresa. También se informó de un incidente fatal, según los medios rusos. La fundadora de Wildberries, Tatjana Bakaltschuk, explicó a través de Telegram que su exmarido Vladislav Bakaltschuk y dos antiguos directivos de la empresa habían intentado tomar la sede de Wildberries en Moscú. Las tres personas heridas lo fueron durante el incidente. Vladislav Bakaltschuk afirmó que había llegado para conversar y que él y sus acompañantes estaban desarmados. Sin embargo, se dispararon desde el edificio. Wildberries es uno de los principales minoristas en línea de Rusia, con más de diez millones de pedidos diarios.

14:43 India seguirá comprando petróleo ruso a menos que las sanciones les afectenIndia admitió que seguirá comprando petróleo ruso sin vacilar, siempre y cuando no sean afectados por las sanciones. Según "Ukrajinska Prawda", citando a Reuters, el ministro de Petróleo y Gas, Hardeep Singh Puri, dijo que comprarían al proveedor más barato. Agregó que India no está sola, ya que los países europeos y las empresas japonesas también están comprando petróleo ruso. India depende en un 88% de las importaciones de petróleo y es el tercer mayor consumidor e importador de petróleo del mundo. El comercio entre Rusia e India ha duplicado desde 2022.

14:05 Munz: El Kremlin no se preocupa por los F-16 debido a las restricciones de alcance de misilesLos primeros aviones de combate F-16 del Occidente ya han llegado a Ucrania, pero debido a factores como la falta de permiso para disparar misiles profundamente en Rusia, el Kremlin no está preocupado, según Rainer Munz de ntv.

13:45 El Kremlin llama 'peligrosas' las declaraciones de StoltenbergEl gobierno ruso ha criticado las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como "peligrosas". Él sugirió que no sería una línea roja para Rusia si Ucrania usara armas de mayor alcance para atacar objetivos más profundos en Rusia. El portavoz del presidente, Dmitri Peskov, las llamó una "manera irresponsable e incompetente" de ignorar las advertencias del presidente Putin.

13:17 La IAEA encuentra minas y equipo militar en la central nuclear de ZaporizhzhiaLa central nuclear de Zaporizhzhia, ubicada en territorio ucraniano y ocupada por Rusia, tiene tropas armadas, equipo militar y minas antipersona entre las vallas internas y externas. Así lo informó la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Los expertos de la OIEA no pudieron visitar algunas áreas durante todo el período de informes, lo que ha causado preocupaciones sobre la seguridad en la central nuclear, que fue ocupada por soldados rusos al beginning of the conflict. Hace solo cuatro semanas, una torre de enfriamientocaught fire.

12:41 El Kremlin advierte sobre una posible escalada en el Medio Oriente después de las explosiones de los buscadoresDespués de la explosión de cientos de buscadores en Líbano, las autoridades rusas han advertido sobre una escalada de tensiones en una "región volátil". "Lo que haya pasado, sin duda llevará a una escalada de tensiones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el miércoles. Líbano se encuentra en una "situación volátil" y cada incidente puede ser un desencadenante de escalada, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El incidente fue etiquetado como otro "acto de guerra híbrida" contra Líbano por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

11:36 La opinión de Sharma: los F-16 no son necesariamente la solución definitiva

El presidente ucraniano Zelenskyj está presionando por 128 aviones de combate F-16 para obtener la supremacía aérea sobre Ucrania. Sin embargo, las naciones occidentales solo han prometido alrededor de 60, que es menos de la mitad. Reportadamente, Sharma, un corresponsal de ntv, ve el inicio de las entregas y la capacitación como un éxito en sí mismo. Sin embargo, ha habido algunos problemas iniciales con el sistema de armas.

10:49 Fabricantes de drones ucranianos pueden unirse a licitaciones de Ramstein

Los fabricantes de drones ucranianos ahora pueden participar en las licitaciones organizadas por la coalición de drones dentro del formato del evento de Ramstein. Los representantes de los partidarios de Ucrania occidental se reúnen regularmente en Ramstein. El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció que la serie de licitaciones incluirá dos categorías: una para drones de visión en primera persona (FPV) y otra para drones de interceptación. El Ministerio considera este evento como un paso significativo en el desarrollo de la producción ucraniana. Las ofertas de todos los presentadores serán evaluadas por los miembros de la coalición y los ganadores recibirán pedidos de pruebas adicionales.

10:27 Drone supuestamente ataca depósito de municiones ruso

Aunque el Kremlin no lo ha confirmado oficialmente, el gobernador de la región de Tver anunció en Telegram que un ataque de drones ucranianos provocó un incendio en el lugar. Los medios sugieren que era probable un gran depósito de armas y municiones. Se evacuó a los residentes y circulan videos del incendio en línea.

09:39 Múltiples víctimas en Ucrania oriental

Fieros ataques aéreos rusos en Kharkiv dejaron nueve heridos. Esto es lo último en una serie de ataques contra civiles. Ayer, una mujer murió y 43 personas, incluyendo cuatro niños, resultaron heridas en un bombardeo de precisión. Rusia también atacó asentamientos en la óblast de Zaporizhzhia desde el aire, lo que resultó en dos fallecidos.

08:46 Ataques repetidos a instalaciones energéticas de Sumy

Según las autoridades locales, drones rusos supuestamente atacaron por segunda vez las instalaciones energéticas en la ciudad nororiental ucraniana de Sumy. Hasta ahora, no se han reportado víctimas. El martes pasado, Rusia lanzó misiles y drones para atacar la ciudad y la región de la infraestructura energética, lo que resultó en un corte de energía temporal para más de 280,000 hogares, según el Ministerio de Energía.

08:27 Estado Mayor Ucraniano: 1130 bajas rusas registradas

El Estado Mayor Ucraniano informó que, en las últimas 24 horas, murieron o resultaron heridos 1130 soldados rusos. Desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa a gran escala, se han documentado aproximadamente 637,010 bajas enemigas. El ejército ucraniano afirma haber destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos, incluyendo tanqueros, y seis tanques desde ayer.

07:55 Fuerza Aérea Ucraniana se prepara para el despliegue de F-16

El presidente ucraniano Zelensky anunció que la Fuerza Aérea Ucraniana ha finalizado los planes de despliegue para los cazas F-16 occidentales. Zelensky mencionó que se han asignado tareas para las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa. En su discurso en video de la noche, discutieron la posibilidad de ampliar la flota de aviones y proporcionar más entrenamiento. Muchos en Kyiv creen que se necesita un entrenamiento básico de pilotos más largo debido a las pérdidas repetidas y pesadas. Actualmente, el entrenamiento de pilotos dura solo 40 días. Se espera que alrededor de 60 aviones F-16 sean entregados a Ucrania, pero solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

07:19 Rusia alega ataques con drones ucranianos en múltiples regiones

Rusia alega múltiples ataques con drones ucranianos en diversas regiones. Según los informes del Ministerio de Defensa ruso, 54 drones fueron derribados en cinco territorios rusos durante la noche anterior. La mayoría de los drones supuestamente fueron derribados cerca de las regiones fronterizas de Kursk y Belgorod, así como Smolensk y Oryol. Sin embargo, un ataque con drones en un almacén de municiones en la ciudad rusa de Toropez lo incendió, según blogueros militares y autoridades locales. Como resultado, se evacuó a los residentes. El ejército ruso aún no ha reconocido públicamente este evento.

El vicejefe del grupo parlamentario del Partido Verde, Konstantin von Notz, solicita un debate en el Bundestag sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. Afirma que la investigación de la fábrica de propaganda rusa SDA revela tácticas perjudiciales utilizadas por los cuerpos rusos para manipular la democracia, el discurso público y las elecciones alemanas. Esta interferencia supuestamente es ayudada por grupos extremistas como AfD, BSW y otros que difunden narrativas rusas, forming alliances to undermine German interests. Individuals supporting Ukraine are reportedly spied on and publicly discredited as a result.

05:42 Videos falsos útiles se difunden sobre la candidata a la vicepresidencia Harris

La investigación de Microsoft indica que los actores rusos escalaron su campaña de desinformación contra la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris. El grupo Storm-1516, presuntamente relacionado con el Kremlin, publicó dos videos engañosos desde agosto para difamar las campañas de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. El primer video falsamente muestra a simpatizantes de Harris agrediendo a un participante del mitin de Trump. El segundo clip presenta a un actor propagando la acusación engañosa de que Harris lastimó a una niña en un incidente de 2011 y abandonó la escena. Ambos videos han recibido una gran cantidad de visionados.

05:19 Incendio en Tver, Rusia

15:57 Reportan ataques de drones en múltiples regiones occidentales de Rusia

Informes locales indican que Ucrania llevó a cabo ataques con drones en varias regiones occidentales de Rusia. Se abatieron siete drones ucranianos en la región de Smolensk, según el gobernador Vasily Anochin en Telegram. Un drone fue destruido sobre la región de Orjol por la defensa aérea rusa, según el gobernador Andrei Klichkov en Telegram. Al menos 14 drones de ataque ucranianos fueron derribados sobre la región de Bryansk, que linda con Ucrania, según el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. El gobierno de Kiev alega que los ataques buscan targets infraestructuras militares, energéticas y de transporte críticas para los esfuerzos de Moscú en el conflicto.

14:56 Washington investiga posible elusión de comercio de uranio

El gobierno de EE. UU. examina la posible elusión del comercio de uranio con China. Se sospecha que China está importando uranio enriquecido de Rusia mientras exporta su propia producción a EE. UU. "Estamos preocupados por eludir la prohibición de importaciones de uranio ruso", dijo Jon Indall de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. "No queremos cortar el suministro ruso solo para que todos los materiales vengan de China". El Departamento de Comercio no respondió a una solicitud de comentarios.

13:54 EE. UU. planea aumentar sus reservas de petróleo

Una fuente reveló que el gobierno de EE. UU. planea aumentar sus reservas estratégicas de petróleo. EE. UU. quiere comprar hasta seis millones de barriles de petróleo debido a los precios deprimidos, según una fuente. Si la compra se confirma, sería la más grande desde una liberación significativa en 2022. El gobierno de EE. UU. redujo sus reservas de petróleo en gran medida después de que los precios de la gasolina aumentaron debido a la invasión de Rusia a Ucrania para ayudar a estabilizar los precios.

12:45 Ataque a la región de Saporishshya deja dos muertos y cinco heridos

Rusia atacó la región de Saporishshya durante la noche, dejando al menos dos muertos y cinco heridos. Más tarde, el gobernador Ivan Fedorov detalló que Rusia había atacado intensamente la comunidad de Komyshuvakha en la región. También se dañaron varios edificios e instalaciones de infraestructura. Los servicios de rescate continúan su trabajo, pero aún se investiga la magnitud de los daños, según "Kyiv Independent".

11:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU: Hemos revisado el plan de paz de Zelensky

La embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que Estados Unidos ha examinado el plan de paz propuesto por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Indicó que EE. UU. cree que tiene mérito y puede tener éxito. Expresó optimismo sobre el progreso, pero no ofreció más detalles. La embajadora de EE. UU. probablemente se refiere al "plan de victoria" del lado ucraniano, que Zelensky presentó el mes pasado.

20:29 Falso aviso en Latvia: Objeto volador no identificado resultó ser un grupo de pájaros

Falso aviso en Latvia: Una supuesta invasión de su espacio aéreo de la OTAN en el Báltico por un objeto volador no identificado resultó ser una situación inofensiva. El objeto, que procedía de Bielorrusia vecina y cruzaba la frontera en la región oriental de Kraslava, resultó ser nada menos que un grupo de pájaros. La agencia de noticias Leta informó esto, citando la fuerza aérea de Latvia. Inicialmente, el Ministerio de Defensa en Riga anunció la detección de un objeto volador no identificado, lo que llevó a la activación de aviones de interceptación de la OTAN con base en la base de Lielvarde para patrullar el espacio aéreo. Sin embargo, estos aviones no pudieron identificar ninguna amenaza potencial.

19:59 Moldavia y Alemania firman acuerdo sobre ciberseguridad

Moldavia y Alemania están comprometidos a fortalecer su resistencia contra la "guerra híbrida de Putin" a través de un acuerdo de ciberseguridad. El presidente ruso Vladimir Putin tiene una ambición constante de continuar empleando sus tácticas de guerra híbrida contra Europa, con Moldavia sirviendo como una herramienta principal para la destabilización, señaló la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, durante su visita a Chisinau. "Pero exactly why we're stepping up our own efforts". A través de la provisión de equipos informáticos, intercambio de información y sesiones de capacitación, buscan frustrar posibles ciberataques en Moldavia y desentrañar campañas de desinformación.

