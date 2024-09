- La alcaldesa Steinruck retira su candidatura para las elecciones de 2025.

Jutta Steinruck, la alcaldesa autónoma de Ludwigshafen a la edad de 62 años, anunció que no buscará la reelección en 2025 para la segunda ciudad más grande de Renania-Palatinado. Escribió una carta de seis páginas explicando su decisión, destacando la difícil situación financiera de la ciudad como el motivo principal. "No estoy dispuesta y no puedo poner a la ciudad en una catástrofe financiera sin implementar cambios sustanciales y consistentes en la financiación de nuestra ciudad y modificando nuestro enfoque de gestión", declaró Steinruck.

Comenzó su mandato como alcaldesa en 2018 y enfrentó varios desafíos, incluyendo la repetición del primer grado de los estudiantes y la costosa actualización de la infraestructura de la Hochstraße. Esta carretera es crucial para los negocios y los commuters en Renania-Palatinado, Baden-Württemberg y Hesse. El año pasado, su salida del SPD fue recibida con fuerte oposición hacia el gobierno estatal.

Después de "años extremadamente demandantes", Steinruck reflexionó sobre si podría mantener la energía y el compromiso necesarios para otros ocho años. "En realidad, no puedo garantizarlo en las actuales circunstancias. Por lo tanto, he decidido no presentarme como candidata".

El SPD de Ludwigshafen apoyó la decisión de Steinruck pero consideró sus logros como una "mezcla". Aunque avanzó proyectos de infraestructura significativos, no logró abordar otros problemas apremiantes.

