- La agresión de Putin en Donbass está debilitando significativamente la línea defensiva de Ucrania en el sector oriental.

El conflicto en las regiones del este a lo largo del año no fue beneficioso para una Ucrania libre. Los rusos presionaron con fuerza en varios lugares, pero los ucranianos resistieron firmemente –sin embargo, finalmente tuvieron que ceder algunas posiciones. Los rusos sufrieron bajas significativas y su progreso fue lento. En términos militares, podría decirse que Kiev cambió territorio por tiempo y vidas, si se cree en los informes de Kiev sobre las pérdidas rusas.

Esta estrategia resultó engañosa en febrero con la caída de la ciudad fortificada de Avdiivka. En una retirada precipitada, solo una parte de las tropas logró escapar del cerco. Muchos soldados fueron capturados o muertos mientras intentaban cruzar los campos. Aquí se mostró todo el poder de los ataques aéreos precisos de Rusia. Más de 100 bombas de precisión cayeron sobre los defensores.

Después de eso, el frente ucraniano comenzó a desmoronarse. Kiev tenía cada vez menos energía para contraataques agresivos, mientras que los rusos afinaban sus tácticas. Su avance puede que no haya sido rápido, pero la situación de las fuerzas ucranianas parecía cada vez más desesperada. A pesar de la resistencia sostenida, fueron obligados a retirarse.

La situación se deterioró aún más a lo largo de agosto con el frente desintegrándose. Tres ciudades cruciales estaban bajo amenaza inmediata: Chasiv Yar, Toretsk y Pokrovsk. Kiev no pudo detener a los rusos debido a la falta de soldados y equipo. Este problema había existido durante algún tiempo, pero desde la Batalla de Kursk, se había vuelto significativamente más grave. Algunas partes de las extensas líneas del frente estaban apenas tripuladas. Cuando los rusos encontraban una resistencia determinada de tropas de élite altamente motivadas, como en los rascacielos de Toretsk, primero intentaban utilizar ataques aéreos precisos. Si fallaban, atacaban en otros lugares sin resistencia o donde encontraban a tropas reclutas recién desplegadas. Los conscriptos inexpertos lucharon contra el combate cuerpo a cuerpo de pequeñas unidades. De esta manera, los rusos rodearon las posiciones más fuertes de los ucranianos, que finalmente fueron obligados a retirarse.

Desde que las mejores unidades lucharon en Kursk, no había fuerza suficiente para una defensa elástica. Antes, las formaciones de élite habían apoyado a las tropas regulares como una brigada de bomberos durante los ataques rusos. Ahora, los contraataques se redujeron a acciones a pequeña escala. A veces un tanque detenía a los rusos, a veces un grupo de soldados de fuerzas especiales. Lograron algún éxito y lograron repeler a algunos grupos rusos –pero estas acciones individuales no tuvieron un impacto duradero.

En el este, se está pagando el precio de los éxitos en Kursk. Putin no ha caído en la trampa. Hasta ahora, pocos soldados han sido retirados del este y enviados a Kursk. Los rusos han mantenido su objetivo estratégico en el este y, por el momento, aceptan la ocupación ucraniana del territorio ruso. El alto mando ucraniano afirma que los rusos están lanzando sus últimas reservas en la batalla del este y que la crisis pronto llegará a su fin. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esto. Actualmente, los rusos están intensificando su ofensiva.

En el área de Pokrovsk, los blogueros ucranianos informan de trincheras vacías y posiciones abandonadas. Solo los drones y las minas están obstaculizando el avance ruso. Al parecer, incluso los pilotos de drones están siendo enviados al frente para llenar los vacíos. Hay informes de que los comandantes regionales no están informando con precisión la situación real en el frente. "La situación en el sector de Pokrovsk ya no es crítica, es catastrófica", dice el periodista militar ucraniano Yuriy Butusov.

No se habla de una retirada caótica. Las tropas restantes se retiran hacia las ciudades, donde intentará detener a los rusos en una línea del frente más corta. Al menos en Torez, los rusos ya han alcanzado el territorio real de la ciudad. Avanzan hacia el centro de la ciudad y han rodeado la enorme prisión fortaleza en las afueras orientales de la ciudad. En Pokrovsk, los rusos se acercan más rápido y la rodean por el sur. Según los blogueros rusos, ya han capturado la parte oriental del asentamiento de Selydove después de tomar la mina cercana y su montón de residuos.

Hasta ahora, los rusos no han capturado Chasiv Yar, Torez y Pokrovsk. Sin embargo, aún no está claro si los ucranianos han establecido con éxito una defensa estable en Torez y Pokrovsk. Si fallan, es posible que los rusos tomen estas ciudades relativamente rápido. Si Kiev puede controlar la crisis actual, las ciudades pueden enfrentar el destino de Bachmut o Avdiivka –destrucción total. Dado el impulso ruso y la actual debilidad de las fuerzas ucranianas, no se espera una batalla defensiva prolongada.

Tres ciudades decidirán la Batalla por el Donbass. Pokrovsk es donde convergen las principales líneas de suministro del frente ucraniano del Donbass. Con este avance ruso ahora a menos de doce kilómetros de distancia, la ciudad ya no puede funcionar como un centro logístico. Esta amenaza a las líneas de suministro pone en peligro todo el frente del este. Chasiv Yar, Torez y Pokrovsk protegen la cadena de ciudades desde Sloviansk hasta Kostiantynivka. Estas grandes ciudades son la última línea de defensa de Kiev en el este. Si los rusos toman el control de Chasiv Yar, Torez y Pokrovsk, tendrán una posición superior para romper esta línea en una ofensiva posterior.

Es desafiante mantener a raya el avance ruso sin reforzar significativamente nuestras fuerzas de infantería, artillería y tanques. El problema es si Kiev posee suficientes reservas para reforzar el Donbass y continuar con la campaña de Kursk. Si Kiev necesita transferir tropas del norte para restaurar el orden en el este, la ofensiva de Kursk puede considerarse un fracaso en esencia.

A pesar de la importancia estratégica de Pokrovsk, las fuerzas ucranianas han enfrentado dificultades para mantener una defensa sólida debido a la falta de tropas y recursos. Otras ciudades, como Chasiv Yar y Torez, también están en peligro, y su caída podría debilitar significativamente la posición de Kiev en el este.

Dado estos desafíos, el alto mando ucraniano continúa buscando formas de fortalecer sus defensas y evitar un posible avance ruso. Sin embargo, la pregunta de si tienen suficientes reservas para proporcionar refuerzos al este sin comprometer otras iniciativas estratégicas sigue siendo una preocupación mayor.

