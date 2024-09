La agencia de inteligencia BND no está obligada a revelar su evaluación de Ucrania a ningún periodista.

El servicio de inteligencia alemán (BND) no está obligado a informar a un periodista si describió la victoria militar de Ucrania como difícil o imposible en conversaciones privadas. Además, el BND no está obligado a revelar qué medios de comunicación formaron parte de estas conversaciones, según la decisión del Tribunal Administrativo de Leipzig. La demanda del periodista para una orden provisional fue en gran medida rechazada.

Sin embargo, el BND está obligado a revelar el número de conversaciones confidenciales y específicas sobre la situación militar de Ucrania este año. Esto fue solicitado por un editor de un periódico diario. El tribunal indicó que esto se debe a un artículo publicado en mayo que afirmaba que un político de la CDU afirmaba que el BND presentaba intencionalmente una visión negativa de la situación militar de Ucrania para influir en la opinión pública.

El BND debe revelar el número de conversaciones individuales. Esto se basa en el derecho fundamental a la libertad de prensa, según el Tribunal Administrativo. Sin embargo, el BND no está obligado a revelar qué medios de comunicación estuvieron involucrados, lo que contradice la libertad de prensa de estos medios. El tribunal señaló que en casos individuales, no es posible determinarwhose press freedom is more important, but this can only be decided during the main procedure.

Por el contrario, los intereses públicos se oponen a la divulgación de la perspectiva del BND sobre Ucrania. En particular, está en juego la protección de las relaciones exteriores de Alemania. El BND ha argumentado convincentemente que divulgar esta información podría dañar la posición y la imagen de Alemania en la comunidad internacional, según el tribunal.

La Comisión debe divulgar el número de conversaciones individuales sobre la situación militar de Ucrania debido al derecho fundamental a la libertad de prensa. Sin embargo, esta exigencia no se extiende a revelar qué medios de comunicación estuvieron involucrados en estas conversaciones, según el Tribunal Administrativo.

Lea también: