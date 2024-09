La afirmación hecha por Trump sobre terroristas cruzando la frontera sur carece de pruebas sustanciales.

Hablando sobre la frontera sur de EE. UU., Trump declaró que "más terroristas han entrado en los Estados Unidos en los últimos tres años. Y sospecho que possibly más de 50 años."

A medida que nos acercamos al 23º aniversario de las tragedias del 11 de septiembre, esta declaración parece peculiar dado que 19 piratas del aire árabes, ninguno de los cuales había cruzado ilegalmente la frontera sur de EE. UU., arrebataron la vida a casi 3.000 personas, la mayoría de las cuales estaban en la ciudad natal de Trump, Nueva York.

Si la afirmación de Trump de que los terroristas yihadistas estaban inundando EE. UU. a través de la frontera sur en los últimos tres años fuera cierta, ¿no habríamos visto algunos ataques terroristas occurring en EE. UU.? O, al menos, un aumento en los terroristas siendo arrestados dentro de EE. UU. durante ese período de tiempo?

De hecho, no se han informado ataques terroristas en EE. UU. por terroristas yihadistas que cruzan la frontera sur en los últimos tres años.

De hecho, el último ataque terrorista mortal perpetrado por un terrorista yihadista tuvo lugar mientras Trump estaba en el cargo en 2019. Un oficial militar saudí arrebató la vida a tres marinos estadounidenses en la Base Naval de Pensacola, Florida, y había entrado en EE. UU. legalmente como parte de un programa de entrenamiento del Pentágono.

Por otro lado, durante los últimos tres años, 22 personas han sido asesinadas en EE. UU. por terroristas domésticos de extrema derecha en lugares como Buffalo, Nueva York, y Allen, Texas, según datos recopilados por New America, un institución de investigación (donde soy vicepresidenta).

Trump tiende a ser relativamente silencioso cuando los terroristas domésticos de extrema derecha llevan a cabo la violencia en EE. UU.

Durante el town hall de Fox, Trump también afirmó que no había habido casos de "terrorismo islámico radical" mientras estaba en el cargo. Sin embargo, el ataque terrorista de Pensacola tuvo lugar mientras Trump estaba en el poder, y un terrorista inspirado por ISIS llevó a cabo un ataque en Manhattan en 2017, matando a ocho personas utilizando un camión como arma.

La narrativa de "terroristas cruzando la frontera sur" es una versión actualizada del llamado de Trump a una prohibición musulmana durante la campaña electoral de 2016. Mezcló los miedos de los estadounidenses a la inmigración con sus miedos al terrorismo, un miedo que permaneció prominente en la mente de muchos estadounidenses después de los ataques del 11 de septiembre.

Es importante tener en cuenta que hay preocupaciones válidas sobre la frontera sur. Por ejemplo, según un informe de CNN de junio, ocho nacionales de Tayikistán que habían cruzado la frontera sur fueron arrestados por cargos de inmigración tras posibles vínculos con el terrorismo, possibly relacionados con ISIS. Sin embargo, no había evidencia de que estas personas estuvieran planeando un ataque terrorista.

Además, el director del FBI, Christopher Wray, testificó ante el Comité Judicial del Senado de EE. UU. el año pasado que "estamos en un entorno de amenaza aumentada debido a las organizaciones terroristas extranjeras y su capacidad para explotar cualquier punto de entrada, incluyendo nuestra frontera suroeste... Hemos visto un aumento en los llamados KST, ‘conocidos o sospechosos de terrorismo’, attempting to cross over the last five years."

Según las últimas estadísticas de Protección de Fronteras y Aduanas de EE. UU., ha habido 43 encuentros con individuos en la lista de vigilancia terrorista en la frontera sur hasta ahora en 2024. Además, Protección de Fronteras y Aduanas había 281 encuentros con personas en la lista de vigilancia terrorista en la frontera de EE. UU. con Canadá, a pesar de que seis veces más personas en la lista de vigilancia terrorista attempted to cross the Canadian border this year.

Estar en la lista de vigilancia terrorista no significa necesariamente que alguien sea un terrorista; CBS News informó que hay alrededor de dos millones de personas en la lista.

La afirmación de Trump de que "más terroristas han entrado en los Estados Unidos en los últimos tres años. Y sospecho que possibly más de 50 años" y su afirmación de que no hubo terrorismo islamista en EE. UU. durante su mandato de cuatro años están muy lejos de la verdad. Sin embargo, dado los patrones anteriores, es probable que Trump continúe haciendo afirmaciones similares durante las últimas semanas de la campaña electoral.

A pesar de que las tragedias del 11 de septiembre se relacionan con 19 piratas del aire que entraron en EE. UU. legalmente, no ilegalmente a través de la frontera sur, el tema de la política a menudo plantea preocupaciones sobre la seguridad de la frontera. En los últimos años, ha habido encuentros con individuos en la lista de vigilancia terrorista en la frontera EE. UU.-México, según los informes de Protección de Fronteras y Aduanas.

Lea también: