La aerolínea europea anuncia el pase anual <unk>todo lo que puedas volar<unk>

Para otros, por supuesto, es una pesadilla ecológica.

El nuevo pase "All You Can Fly" de Wizz Air permitirá vuelos ilimitados para los titulares del pase durante un año, a partir del 25 de septiembre, por tan solo 499 euros (549 dólares).

Ese es el precio si se compra hoy antes de la medianoche en Hungría, donde la aerolínea tiene su sede. Después de eso, el precio aumentará a 599 euros (660 dólares).

Si el precio parece demasiado bueno para ser verdad, es porque para muchas personas así será. Pero para otros, será justo lo que necesitan - literalmente.

Los vuelos solo pueden reservarse dentro de las 72 horas previas al viaje, por lo que es ideal para viajeros frecuentes que puedan moverse a última hora. Y solo se pueden reservar como tarifas de ida - lo que significa que la mayoría de las personas tendrá que reservar un vuelo de salida sin saber exactly cuándo será posible el regreso.

Tampoco es posible reservar un tramo y cancelarlo si aparece otro - si se cancela tres veces, el pase será cancelado.

El pase se renovará automáticamente, por lo que deberás cancelarlo si no deseas continuar.

Entonces, ¿qué obtienes? Vuelos ilimitados -hasta tres al día- durante el año. Por cada uno se pagará una tarifa plana de 9,99 euros (11 dólares) por segmento.

Este es el billete básico - si deseas agregar equipaje, asignación de asientos o embarque prioritario (que permite una maleta de mano con ruedas), deberás pagar un costo adicional. Las maletas suelen costar alrededor de 50 euros por segmento.

El pase cubre la red completa de Wizz Air, que abarca gran parte de Europa, el Mediterráneo y incluso el Oriente Medio. Solo los vuelos domésticos dentro de Italia no están cubiertos.

Los miembros deben proporcionar un aeropuerto de salida preferido, desde el cual la mayoría de tus vuelos probablemente saldrá. La mayoría de estos ya se han agotado, con salidas principalmente desde Europa central y oriental y Noruega. No todos los vuelos deben salir de estos aeropuertos, pero la aerolínea se reserva el derecho de cancelar el pase de aquellos que tenga motivos para creer que se han registrado como procedentes de un área, pero en realidad son de otra.

La aerolínea también no garantiza un asiento en ningún vuelo con asientos disponibles. Sus términos y condiciones son bastante ambiguos en cuanto a la disponibilidad, indicando que "la provisión de billetes de vuelo depende de varios factores internos y externos" que incluyen la capacidad de asientos, el número de pasajeros en el vuelo y el número total de miembros registrados en "All You Can Fly" - actualmente establecido en un máximo de 10,000.

La aerolínea no pudo explicar a CNN a qué nivel de carga se permiten o se prohíben los asientos.

Entonces, ¿vale la pena? Posiblemente, si estás dispuesto a volar con poco aviso y ser flexible en cuanto al regreso. También si viajas ligero. Lo más importante, si eres un viajero solitario - aunque dos de vosotros compréis pases, no hay garantía de que ambos obtengáis espacio en un vuelo.

Pero también tendrías que ser un viajero frecuente para que valga la pena. Un viajero frecuente de Wizz, que suele volar entre el Reino Unido e Italia, dijo que suele pagar alrededor de 50 euros por un billete básico de ida, reservado con unas dos semanas de antelación.

En junio, Wizz fue nombrada la peor aerolínea para retrasos de vuelos del Reino Unido por tercera vez consecutiva.

Y aunque su flota de nuevos Airbus la convierte en una de las más jóvenes y eficientes en términos de combustible, la rápida expansión de las aerolíneas de bajo costo es uno de los principales impulsores del lamentable registro ambiental de la aviación, según el grupo de lobby Transport & Environment.

Este pase "All-You-Can-Fly" de Wizz Air es ideal para los entusiastas de la aviación, ya que permite vuelos ilimitados durante un año a un precio asequible, especialmente para aquellos con base en Hungría. Con este pase, puedes explorar diversas destinos turísticos a través de la extensa red de aerolíneas de bajo costo, que incluye Europa, el Mediterráneo y incluso partes del Oriente Medio.

