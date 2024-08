- La aduana encuentra casi cinco toneladas de ropa falsa de marca

Funcionarios aduaneros en Hof han incautado casi cinco toneladas de ropa de marca falsificada durante los controles. Solo en junio y julio, se encontraron varios cientos de kilos de textiles falsificados en cuatro camiones procedentes de Turquía, según anunció la oficina aduanera. Desde septiembre del año pasado, los funcionarios han llevado a cabo controles repetidos en dos empresas de transporte en Hof. En total, se encontraron más de 23,000 artículos de ropa falsificada que pesaban alrededor de 5,000 kilos.

La mayoría de las incautaciones procedían de camiones que venían de Turquía, con los envíos destinados a países como Polonia y Eslovaquia. La ropa será destruida.

El gran volumen de incautaciones indica un problema significativo con la ropa de marca falsificada, que a menudo se considera una forma de [Crimen]. Dadas las grandes cantidades encontradas, estas acciones sonlikely to have a significant impact on the profits of counterfeiters.

