La adquisición de X Corporation por parte de Elon Musk está valorada casi un 80% menos, según la evaluación de Fidelity.

Después de que Elon Musk gastara $44 mil millones en una adquisición privada en octubre de 2022, X ya no se negocia públicamente.

A pesar de esto, Fidelity revela su valor percibido de las acciones de X, lo que hace que estas estimaciones sean un punto focal significativo al monitorear el bienestar general de la empresa.

A finales de agosto, estas acciones se valoraron en solo $4.2 millones, según el último archivo del Fondo de Crecimiento Blue Chip de Fidelity.

Esta nueva estimación representa una disminución del 24% en comparación con su valoración de julio. Además, muestra una disminución del 79% en relación con la valoración de $19.66 mil millones en octubre de 2022, cuando Musk adquirió Twitter.

Actualmente, Fidelity estima el valor de X en solo $9.4 mil millones, muy por debajo del precio de adquisición de Musk. Otros inversores pueden evaluar a X de manera diferente.

Los analistas atribuyen la disminución de la estimación de Fidelity a la disminución de los ingresos publicitarios de X, ya que la empresa ya no revela métricas financieras trimestrales.

Fidelity se negó a comentar sobre empresas individuales.

X no respondió a una solicitud de comentarios.

Desafíos publicitarios para X

Dan Ives, director gerente y analista de acciones sénior en Wedbush Securities, afirmó que "Musk claramente sobrepagó por este activo". Él cree que en el momento de la compra, Twitter tenía un valor real de alrededor de $30 mil millones, y ahora está cerca de $15 mil millones. Ives señala que aunque el compromiso de X sigue siendo fuerte, la presión publicitaria persiste.

Bajo el liderazgo de Musk, algunos anunciantes han expresado preocupaciones sobre el contenido de la plataforma que desean desvincular sus marcas.

Una reciente encuesta de Kantar indicó que el 26% de los marketeros planea reducir su gasto en X el próximo año, lo que marca el mayor retiro de cualquier plataforma publicitaria global importante. Solo el 4% de los anunciantes cree que los anuncios de X ofrecen seguridad de marca, en marcado contraste con el 39% en Google.

En noviembre, Musk enfrentó un revés de las marcas después de respaldar una teoría conspirativa antisemita popularizada por supremacistas blancos. Posteriormente, se disculpó por su "peor publicación en las redes sociales", pero durante esa disculpa, insultó públicamente a los anunciantes que se retiraban.

A pesar de estas controversias, X sigue siendo un jugador importante en el panorama de las redes sociales bajo la propiedad de Musk.

La empresa informó tener 570 millones de usuarios activos mensuales durante el segundo trimestre, un aumento del 6% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, la firma de investigación Similarweb encontró una caída en el compromiso de X en Estados Unidos, informando una reducción del casi 11% en agosto en comparación con el año anterior y una disminución del 20% en relación con octubre de 2022.

Similarweb también observó que el tráfico web de X en Estados Unidos en agosto fue menor que el de Twitter antes de la adquisición de Musk, aunque otros países han mostrado números más fuertes.

Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management, cuestiona la estimación alarmista de Fidelity, stating "Fidelity was overly aggressive, they are essentially cleaning house on the investment".

Munster believes that in the long run, X and its valuable data will be worth more than $44 billion – the acquisition price of Twitter.

"If you want a real-time understanding of what people are thinking, Twitter is the best source," Munster says, appreciating the platform's priceless data.

Furthermore, this data has assisted in training Grok, an artificial intelligence chatbot developed by xAI, Musk's rapidly growing AI startup.

As it turns out, Twitter has become X's unique strength, with Munster predicting it as Musk's most significant source of wealth.

"When Musk bought Twitter, investors didn’t realize we’d be embracing AI at this pace," Munster notes, calling Musk's Twitter acquisition "better lucky than smart".

