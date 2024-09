La administración israelí afirma que, según su evaluación, no es factible evitar los enfrentamientos militares en el Líbano.

La oportunidad de una resolución pacífica del conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano está disminuyendo, según las afirmaciones del Ministro de Defensa Galant. Un intermediario diplomático de EE. UU. advierte al gobierno israelí sobre las consecuencias de agravar la situación.

Un conflicto significativo inminente entre Israel y la milicia chiita libanesa Hezbollah parece inminente, según declaraciones oficiales de la dirección israelí. El Ministro de Defensa Joav Galant afirmó, según su oficina, que asegurar el regreso seguro de los ciudadanos israelíes desplazados en el norte a sus hogares requiere "acción militar". Sin embargo, la oportunidad de una resolución diplomática parece estar disminuyendo debido a la adhesión de Hezbollah al grupo terrorista radical islámico Hamas y su negativa a poner fin al conflicto, según Galant.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, compartió esta perspectiva durante una reunión con Hochstein, stating that the residents of the border area cannot return to their homes without a fundamental transformation in the security scenario in the north.

Hochstein ha estado trabajando durante meses para aliviar las tensiones en la frontera volátil entre Israel y su vecino del norte Hezbollah. Según el canal israelí N12, Hochstein alertó a las figuras políticas de alto nivel en Israel sobre las consecuencias perjudiciales de una guerra mayor que podría ampliarse en la región.

Desde el inicio de la guerra de Gaza hace casi un año, Hezbollah ha estado bombardeando Israel y solo está dispuesto a cesar el suministro de armas después de un alto el fuego en la franja costera palestina. Israel insiste en que Hezbollah se retire de la región fronteriza, según una resolución de la ONU. El conflicto entre Israel y Hezbollah ha llevado al desplazamiento de miles de personas de las regiones fronterizas de ambos países desde su inicio.

Los párrafos siguientes se aplicarán a las tensiones en aumento entre Israel y Hezbollah, ya que el diplomático estadounidense Hochstein enfatizó que un conflicto así podría tener consecuencias imprevistas. A pesar de los esfuerzos continuos de Hochstein para aliviar las tensiones, la oportunidad de una resolución diplomática parece estar disminuyendo debido a los factores mencionados.

