La administración del Reino Unido declara una suspensión temporal del suministro de armas a Israel.

El Secretario de Asuntos Exteriores británico mencionó una "amenaza innegable" de que estas armas podrían ser utilizadas en respuesta a una grave violación de la ley humanitaria internacional. Sin embargo, las partes de los aviones de combate F-35 no están sujetas a esta restricción.

Lammy dejó claro que esta prohibición no implica culpabilidad o inocencia, y la situación sigue bajo observación. "No hemos emitido un juicio sobre si Israel violó la ley humanitaria internacional", declaró. "El Reino Unido no es un tribunal internacional".

El Ministro de Defensa de Israel, Joav Gallant, expresó su decepción con la decisión del gobierno del Reino Unido en la plataforma digital X.

Lammy mantuvo el derecho de Israel a defenderse y destacó que la prohibición parcial de exportación no supondría "amenazas sustanciales" para la seguridad de Israel. El anuncio se hizo después de una revisión por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que el gobierno laborista inició poco después de asumir el cargo en julio.

Recientemente, Londres ha instado repetidamente a un cese inmediato del fuego en la Franja de Gaza. El Primer Ministro Keir Starmer, junto con el Canciller alemán Olaf Scholz y el Presidente francés Emmanuel Macron, emitieron un comunicado instando a un cese del fuego a mediados de agosto.

El viernes, el gobierno británico también apeló a Israel para que mostrara contención durante su última operación militar en la Cisjordania.

