La Administración de Seguridad Marítima de China afirma su entrada debut en el Océano Ártico, reforzando su asociación estratégica con Rusia en lo que respecta a la seguridad oceánica.

El comentario surgió un día después de que la Guardia Costera de EE. UU. informara que había identificado cuatro buques procedentes de la Guardia Fronteriza Rusa y la Guardia Costera China en el mar de Bering - la "más septentrional" región donde se habían avistado buques chinos.

La patrulla conjunta, según se informó, amplió el alcance de la exploración naval de la guardia costera y evaluó su capacidad "para realizar tareas en aguas inexploradas", según se indicó en una publicación en la cuenta de medios sociales oficial de la Guardia Costera de China (GCC) el miércoles.

La GCC no reveló el lugar exacto de la patrulla. Una imagen visible en uno de los buques en las fotos acompañantes indicaba "Guardia Costera de China, dedicada al Partido; mostrando lealtad en el Océano Ártico", aludiendo al Partido Comunista que gobierna China.

El gobierno ruso no ha reconocido oficialmente la patrulla, que la televisora estatal china CCTV especificó que tuvo lugar "hace unos días". La agencia de noticias rusa TASS informó sobre la patrulla citando el comunicado de la GCC.

La Guardia Costera de EE. UU. anunció el lunes que había avistado los cuatro buques de la Guardia Fronteriza Rusa y la Guardia Costera China "navegando en formación en dirección nordeste" en el mar de Bering, aproximadamente a cinco millas dentro de la Zona Económica Exclusiva de Rusia, el sábado.

El mar de Bering se encuentra entre Rusia y Alaska y forma parte del océano Norte Pacífico. Está conectado al océano Ártico a través del estrecho de Bering, un canal estrecho que separa Asia y América del Norte.

"Estas recientes acciones destacan el creciente interés en el Ártico por parte de nuestros adversarios estratégicos", dijo el almirante Megan Dean, comandante del 17º Distrito de la Guardia Costera de EE. UU., en el comunicado de la Guardia Costera.

EE. UU. ha expresado su preocupación por el papel cada vez más relevante de China y su cooperación con Rusia en la región ártica, estratégica y ambientalmente delicada, a medida que los dos países fortalecen sus lazos de seguridad y economía en general.

Las fuerzas de EE. UU. y Canadá interceptaron bombarderos rusos y chinos que volaban juntos cerca de Alaska por primera vez en julio, mientras que sus armadas operaron juntas en aguas internacionales frente a la costa de Alaska en 2022 y 2023, según el ejército de EE. UU.

En 2022, la GCC y el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, responsable de las operaciones de la guardia costera, acordaron mejorar su "cooperación en la aplicación de la ley marítima" y China fue invitada a observar los ejercicios de seguridad "Patrulla Ártica-2023" de Rusia.

Los expertos creen que esta nueva patrulla forma parte de una estrategia más amplia -intencionada a enviar un mensaje a Washington, whose maritime activities in the South and East China Seas have been a source of frustration for Beijing.

"The fact that the China Coast Guard is operating farther north than it has ever done suggests that China is extending its Coast Guard into regions that the US has traditionally considered its own domain," said Carl Schuster, a retired US Navy captain and former chief of operations at the US Pacific Command’s Joint Intelligence Center.

"China in particular is signaling that the US Coast Guard is not the only one that can operate within and near other countries’ Economic Exclusion Zones from their own home waters," he stated.

Ambiciones árticas

Por años, Beijing ha buscado expandir su presencia en el Ártico, designándose a sí misma como un "país cercano al Ártico" y mejorando sus capacidades de rompehielos e investigación en la región, donde también está heavily invested in Russian energy projects.

Rusia, como uno de los ocho estados árticos, ha sido históricamente reacia a recibir a China demasiado calurosamente en una región vital para su seguridad y poder militar.

Sin embargo, los observadores argumentan que el creciente reliance de Moscow on China, su aliado diplomático y económico más importante, en el contexto de su conflicto con Ucrania, puede estar modificando este cálculo.

En su primera actualización de su estrategia ártica en cinco años, el Departamento de Defensa de EE. UU. advirtió en julio que la "creciente cooperación" entre Rusia y China en la región tiene el "potencial para alterar la estabilidad y el panorama de amenazas del Ártico".

Las recientes actividades conjuntas, incluidas la patrulla de julio cerca de Alaska, plantean preguntas sobre si el enfoque de Rusia en controlar el acceso al Ártico ruso está "cada vez más ensombrecido por consideraciones económicas y políticas", dijo Sophie Arts, investigadora principal del equipo Geostrategy North del Fondo para la Paz de Marshall.

"Sin embargo, cuando se trata de la creciente disposición de Rusia para satisfacer los intereses de China, tenemos que tener en cuenta la ubicación en la que tienen lugar estas actividades", señaló, refiriéndose a la ubicación estratégicamente periférica de la patrulla como una indicación de que "las preocupaciones de Rusia sobre mantener el control y mantener su bastión defensivo siguen siendo una prioridad".

Andreas Østhagen, investigador principal del Instituto Fridtjof Nansen en Noruega, expresó dudas de que los buques chinos hubieran navegado en el océano Ártico en sí.

Dijo que navegar al norte del estrecho de Bering suele requerir capacidades de rompehielos y señaló que la Guardia Costera de EE. UU. no informó sobre los barcos entrando en el estrecho de Bering, donde comienza el océano Ártico. CNN ha contactado a la Guardia Costera de EE. UU. para obtener comentarios.

"Todavía se conecta a la región ártica en general, aunque esto no sea el océano Ártico. Operar frente a la costa de Alaska o en el mar de Bering en general es parte de una tendencia en curso en la que China está afirmando su presencia en el Ártico o cerca del Ártico", dijo.

Intereses económicos

La Guardia Costera de China es una parte integral de la Policía Armada del Pueblo, que depende de la Comisión Militar Central - y ha estado frecuentemente en la vanguardia de los esfuerzos de China para afirmar sus reclamos territoriales en aguas disputadas del mar de China Meridional.

En su estrategia ártica de 2018, China expresó su ambición de crear una "Autopista Polar", con el objetivo de establecer enlaces de transporte entre Asia y Europa utilizando rutas marítimas libres de hielo, como el Paso del Noreste, que se extiende por el Ártico y llega a China. Actualmente, este camino es principalmente navegable durante el verano y el otoño, pero se espera que se vuelva más rentable para el transporte de mercancías a nivel mundial a medida que el cambio climático disuelve el hielo ártico.

Se proyecta que el tránsito de carga a lo largo del Paso del Noreste durante el período de navegación de verano-otoño batirá récords anteriores para cuando finalice la temporada, según las estadísticas del Centro de Logística Polar adjunto a la Universidad de Nord de Noruega. Hasta el 30 de septiembre, aproximadamente el 95% del transporte de carga a lo largo de esta ruta provenía de Rusia y se dirigía a China, según un informe reciente del centro.

La cooperación entre las guardacostas es relevante para los intereses de China en el transporte marítimo en al menos algunas secciones del Paso del Noreste, según Østhagen. "El inicio de estas operaciones significa una fase adicional en las colaboraciones prácticas en curso entre las dos naciones en un entorno polar o próximo al polo", explicó.

Teniendo en cuenta estas actividades conjuntas recientes, "se trata de aumentar la presencia de China en esta región ártica y su capacidad para operar tan al norte", concluyó.

La patrulla de la GCG en el mar de Bering, donde mostraron un mensaje de lealtad en el océano Ártico, indica el creciente interés de China en expandir su presencia en la región ártica, tras una colaboración con Rusia.

Las actividades estratégicas de China en el Ártico, como la patrulla conjunta, buscan ampliar el alcance de su Guardia Costera y desafiar la tradicional dominance de EE. UU. en la región.

