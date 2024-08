La administración británica aboga por un aumento sustancial del número de migrantes que se devuelven.

En el Reino Unido, según las declaraciones del país, hay un plan para aumentar significativamente el número de migrantes no documentados que son devueltos a sus países de origen. Según los informes del "Financial Times", la Oficina de Inmigración en Londres recently ha emitido una licitación de £15 millones (aproximadamente €17,8 millones) para que las empresas ayuden en la "reintegración" de personas de once países, whose solicitudes de asilo han sido denegadas en el Reino Unido. Estos países incluyen Albania, Bangladesh, India, Iraq y Vietnam. Las empresas se espera que ayuden a estos migrantes, entre otras tareas, con el suministro de alimentos y la búsqueda de empleo en sus países de origen, así como en la localización de sus familiares.

La Secretaria del Interior, Yvette Cooper, declaró la semana pasada que el gobierno tiene como objetivo un "aumento significativo" en las expulsiones forzadas. Según los informes de los medios, el gobierno espera que aproximadamente 14,000 personas abandonen el Reino Unido antes de que finalice el año.

Hasta ahora, este año, más de 20,000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones - una cifra ligeramente superior a la del año pasado, pero inferior a la de 2022. Las últimas cifras oficiales indican que alrededor de 119,000 personas estaban en cola en el país para que se revisen sus solicitudes de asilo a finales de junio.

La propuesta de la Comisión para abordar el problema de los migrantes no documentados coincide con el plan del gobierno del Reino Unido de aumentar las expulsiones forzadas. La Oficina de Inmigración podría considerar incorporar las sugerencias de la Comisión en su licitación de £15 millones para servicios de reintegración.

