Según un medio de comunicación, la administración alemana no proporcionará más ayuda financiera a Ucrania. Según el "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), el plan presupuestario existente no cuenta con fondos suficientes para este propósito. Aunque los recursos existentes aún se están distribuyendo, se denegarán las solicitudes adicionales del Ministerio de Defensa, según el informe, a solicitud del Canciller Olaf Scholz (SPD).

Lindner habla con Pistorius sobre la falta de fondos adicionales para Ucrania

Según documentos, correos electrónicos y conversaciones en varios edificios y parlamento alemanes, el Ministro de Finanzas Christian Lindner (FDP) escribió una carta al Ministro de Defensa Boris Pistorius (SPD) el 5 de agosto, stating que "iniciativas nuevas" solo podrían emprenderse si se aseguraba el financiamiento en los planes presupuestarios de este y los siguientes años. Es crucial mantenerse dentro de los límites asignados.

El gobierno alemán decidió no responder al informe. Un portavoz del gobierno informó a la agencia de noticias AFP que no se hizo ninguna declaración sobre la exactitud del informe. En principio, "Alemania sigue siendo un aliado fuerte de Ucrania y es el mayor apoyo financiero, económico y militar de Ucrania en Europa", dijo el portavoz.

Los fondos para este año ya están planificados

Para este año, se han reservado alrededor de ocho mil millones de euros para Ucrania. El límite presupuestario tentativo para el próximo año es de cuatro mil millones de euros, y supuestamente ya está sobreasignado.

El Comité Presupuestario del Bundestag alemán confirmó la cancelación de los pagos de apoyo adicionales, según FAS. El experto en política de defensa del SPD, Andreas Schwarz, le dijo al periódico que "no se están desencadenando nuevos pedidos para Ucrania en este momento porque ya no están siendo financiados".

El político del presupuesto de la CDU, Ingo Gädechens, también confirmó la restricción de la ayuda a Ucrania: "A partir de hoy, Olaf Scholz y su coalición están congelando el apoyo financiero y, por lo tanto, militar a Ucrania".

El Ministerio de Defensa inicialmente se negó a comentar

El Ministerio de Defensa y el Ministerio Federal de Finanzas (BMF) inicialmente se negaron a comentar el informe. Sin embargo, fuentes del BMF mencionaron el viernes por la noche que "todas las decisiones sobre el apoyo a Ucrania se toman en estrecha coordinación con la Cancillería Federal".

El gobierno alemán está colaborando "dentro de los estados del G7 y la UE, en particular, para establecer un instrumento de financiación para Ucrania en el futuro cercano por aproximadamente 50 mil millones de dólares utilizando activos rusos congelados". "La ayuda bilateral alemana remains at its highest level, but relies on the effectiveness of this instrument", added BMF sources.

El portavoz del gobierno también destacó el uso de activos rusos congelados – los llamados "beneficios extraordinarios" – en este contexto. Ella enfatizó que, además de esto, el G7 había acordado en su cumbre en Italia en junio proporcionar a Ucrania un paquete adicional de ayuda financiera de alrededor de 50 mil millones de dólares, utilizando los llamados "beneficios extraordinarios" de los activos del banco central ruso inmovilizados. Esta ayuda financiera se adaptará a las necesidades de Ucrania en las áreas de militar, presupuesto y reconstrucción.

El Ministerio Federal de Defensa hizo referencia a la consulta de AFP a la Cancillería y al Ministerio de Finanzas.

