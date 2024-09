- La administración alemana optó por colaborar con Meyer Werft

El gobierno de Baja Sajonia ha decidido invertir en el astillero en dificultades Meyer Werft. Según el ministro de Finanzas de Baja Sajonia, Gerald Heere (Verdes), en Hannover, "Nuestra participación sentará las bases para la conservación y transformación a futuro del astillero". El estado adquirirá una participación del 40,4% en el astillero por 200 millones de euros, mientras que el gobierno federal también contribuirá con el 19,2%. La familia Meyer mantendrá su participación del 19,2%.

Además, el astillero necesita garantías para obtener nuevos préstamos para la construcción de barcos y cubrir un importante agujero financiero. El gobierno federal y el estatal están dispuestos a ofrecer estas garantías, que ascenderían a alrededor de mil millones de euros cada uno. El rescate planeado se justifica por parte del gobierno estatal debido a la posible pérdida de empleos en el astillero, que superan los 20,000 en Alemania, y la necesidad de preservar la industria naval alemana.

Después de la decisión del gabinete, aún se requiere la aprobación del comité de presupuesto en el parlamento estatal.

Heere aclaró que la importante inversión del estado indica la importancia económica de la empresa, no solo para la región, sino para Baja Sajonia y Alemania en su conjunto. Sin embargo, Heere también mencionó que el estado no tiene la intención de ser el accionista mayoritario a largo plazo. "Por supuesto, esto no debería convertirse en un compromiso de una década", dijo. El ministro de Economía de Baja Sajonia, Olaf Lies (SPD), añadió: "Una vez que el astillero se recupere, estoy seguro de que habrá interesados".

Cuando se le preguntó si el estado se convertiría en un constructor de barcos, Lies dijo: "Somos inversores en una empresa. Nuestro papel es garantizar la estabilidad y viabilidad futura de la empresa. No tenemos intención de construir barcos nosotros mismos".

Lies describió este paso como "una parte del reinicio". El objetivo es establecer estructuras justas para la empresa, incluyendo una sociedad holding con sedes en Papenburg y Rostock, un comité de empresa y un consejo de supervisión compuesto de manera igualitaria. El lado de los empleados estará representado por seis miembros, junto con un miembro de la familia Meyer y cinco representantes del gobierno federal y estatal. La selección del representante del gobierno estatal para el consejo de supervisión se determinará dentro del gabinete.

Meyer Werft tiene un plazo hasta mediados de septiembre para aclarar su financiación, necesitando casi 2.800 millones de euros para completar los nuevos barcos para finales de 2027. Los acuerdos al respecto deben alcanzarse antes del 15 de septiembre.

Sin embargo, se señaló que esta situación no se debe a una falta de pedidos. Sin embargo, algunos contratos se firmaron antes de la pandemia de COVID-19 y no tienen en cuenta el aumento de los precios de la energía y las materias primas. Además, en la industria, el 80% del costo de construcción se suele pagar solo

