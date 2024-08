La administración alemana no tiene intención de ofrecer una nueva ayuda financiera a Ucrania.

El "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) informó anteriormente que el Ministro de Finanzas, Christian Lindner (FDP), escribió al Ministro de Defensa, Boris Pistorius (SPD), el 5 de agosto, sugiriendo que cualquier nueva medida de ayuda a Ucrania solo se implementaría si se aseguraba la financiación en los planes presupuestarios para el futuro previsible. Este año, se han reservado alrededor de ocho mil millones de euros para Ucrania, con solo una fracción por gastar, según un diputado de la coalición que forma parte del Comité de Presupuestos. El límite superior para el próximo año se ha fijado en cuatro mil millones de euros.

El presupuesto del gobierno federal indica que la ayuda a Ucrania se financiará a partir de 2025 a través de un nuevo fondo internacional, utilizando también los activos rusos congelados (denominados "beneficios imprevistos"). Un portavoz del gobierno en Berlín confirmó esto a solicitud de AFP.

En la cumbre del G7 en Italia, se comprometió una ayuda financiera adicional de alrededor de 50 mil millones de dólares para Ucrania, que se destinará a necesidades militares, presupuestarias y de reconstrucción. El portavoz no confirmó ni negó las especulaciones sobre pagos de apoyo adicionales del presupuesto federal.

Los miembros del Comité de Presupuestos confirmaron que la financiación de la ayuda a Ucrania se canalizará a través de un nuevo fondo, de acuerdo con la decisión del G7. El portavoz del presupuesto del FDP, Karsten Klein, afirmó que se están haciendo esfuerzos para que los fondos estén disponibles a partir de 2025.

El experto en presupuestos del SPD, Andreas Schwarz, le dijo al FAS que no se habían activado nuevos pedidos para Ucrania debido a problemas de financiación. El político del presupuesto del CDU, Ingo Gädechens, criticó este enfoque, argumentando que la ayuda financiera y militar a Ucrania estaba siendo congelada de la noche a la mañana por la coalición de Ampel liderada por Olaf Scholz.

Al parecer, la ayuda militar adicional necesaria, valorada en casi cuatro mil millones de euros, no puede proporcionarse este año debido a las restricciones presupuestarias, según informó el FAS citando fuentes del gobierno. El Ministerio de Defensa había planeado adquirir equipo militar para Ucrania a ese costo este año, pero la Cancillería y el Ministerio de Finanzas habrían objetado.

El líder del FDP, Lindner, criticó al Ministerio de Defensa liderado por el SPD por no haber presentado requisitos precisos para la ayuda a Ucrania en el presupuesto próximo. Este tema se discutirá en las próximas negociaciones presupuestarias, según le dijo Lindner a AFP. La política verde Katrin Göring-Eckardt expresó escepticismo sobre los planes presupuestarios, stating that it is in Germany's interest for Ukraine to emerge victorious in its conflict with Russia, and thus, Ukraine should continue to receive full support.

