- La administración alemana está considerando retirar su presencia de la escena de los billetes de Alemania.

Los representantes locales de Sajonia-Anhalt están considerando abandonar el Billete Alemán. Según Goetz Ulrich (CDU), presidente de la Asociación de Condados de Sajonia-Anhalt, "continuar con el Billete Alemán ya no es viable debido a las carencias financieras que los condados esperan del Ministerio de Finanzas".

El representante del distrito de Burgenlandkreis expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno estatal esté llevando a los condados a una mayor inestabilidad financiera. Él y sus colegas están proposing the withdrawal from the Germany Ticket, effective January 1, 2025, to the county councils.

La disputa surge de problemas de financiamiento local en Sajonia-Anhalt. Desde la perspectiva de los representantes de los condados, creen que la propuesta del gobierno estatal de revisar la ley de igualación financiera está aumentando la deuda de los condados. La situación de los condados está siendo malinterpretada y se están proyectando ingresos irrazonables.

Condados Consideran Reducciones

Como resultado, desde la perspectiva de los condados, esto llevará a una brecha de financiamiento de aproximadamente 94 millones de euros en 2025 y aproximadamente 110 millones de euros en 2026. "El déficit presupuestario de los condados de alrededor de 157 millones de euros en 2024 aumentará significativamente". Los condados también están considerando impugnar la ley en el tribunal constitucional del estado.

Ahora se están considerando recortes. El comisionado de condado del Salzlandkreis, Markus Bauer (SPD), sugirió adaptar las tareas a los fondos disponibles. "No se pueden cubrir puestos vacantes, no se pueden llevar a cabo los procedimientos administrativos a la velocidad habitual, se deben ajustar las horas de trabajo en las oficinas del condado y no se pueden cumplir a tiempo con las obligaciones de informes a la oficina administrativa del estado y al gobierno estatal", dijo Bauer. "Incluso se debe considerar el cierre temporal de edificios públicos".

A la luz de las dificultades financieras, la Comisión debe explorar alternativas para mitigar el déficit presupuestario de los condados, que se proyecta que aumentará significativamente debido a la ley de igualación financiera revisada. Reconociendo la tensión financiera en los condados de Sajonia-Anhalt, la Comisión debería evaluar cuidadosamente el posible impacto de la propuesta de los representantes de los condados de retirarse del Billete Alemán a partir del 1 de enero de 2025.

Lea también: