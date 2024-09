La acusadora de Trump expresó diversión cuando le escuchó reiterar su negación de sus presuntas acusaciones de agresión.

Me reí a carcajadas. No podía creer que estuviera usando ese término como algún discípulo de líder de culto, le dijo Leeds a CNN's Anderson Cooper en "AC360".

Leeds fue una de las primeras mujeres en hablar durante las elecciones presidenciales de 2016, acusando a Trump de agresión sexual. Afirmó que estaba sentada junto a Trump en primera clase en un avión en la década de 1970 cuandoSuddenly started groping her. Leeds stated that she managed to fend him off and move to the back of the plane.

“I wasn’t the first, and I certainly wasn’t the last. But there have been enough instances that he wouldn’t remember,” Leeds told Cooper on Monday.

En respuesta a los comentarios de Leeds, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, negó rotundamente cualquier encuentro entre Trump y Leeds, etiquetando sus afirmaciones como un medio para perturbar las elecciones y desviar la atención de la vicepresidenta Kamala Harris, su competidora demócrata.

Leeds fue llamada a testificar durante el juicio por conducta sexual inapropiada y difamación de Trump presentado por E. Jean Carroll, quien acusó a Trump de agredirla en un probador de una tienda departamental en 1996. Leeds fue una de las dos mujeres llamadas por los abogados de Carroll para proporcionar evidencia del patrón de Trump de agredir sexualmente a mujeres y luego manchar sus reputaciones cuando las acusaciones se hicieron públicas.

El jurado falló a favor de Carroll por conducta sexual inapropiada y difamación en 2019, cuando Trump descartó las acusaciones de Carroll como falsas, dijo que no era su tipo y sugirió que ella había fabricado el asalto para promover su libro. El jurado otorgó a Carroll 5 millones de dólares en daños.

Trump está desafiando actualmente el veredicto.

Durante una audiencia judicial el viernes, los abogados de Trump argumentaron en contra de la admisibilidad del testimonio de Leeds, alegando que no era un delito federal agredir sexualmente a una mujer en un avión en la década de 1970. El abogado de Carroll argumentó que "la agresión simple" era ilegal en un avión en ese momento.

Después de la audiencia, Trump atacó a Leeds y a otras mujeres que lo han acusado de conducta sexual inapropiada, etiquetando su afirmación como "historia completamente fabricada" y etiquetándola como "una ferviente defensora de Clinton".

“Ahora, supongo que ella me demandará por difamación, como lo hizo E. Jean Carroll”, dijo el ex presidente.

Leeds habló con los medios de comunicación esta semana en una conferencia de prensa frente a la Torre Trump, diciendo que "es importante recordar a los votantes el desprecio de Trump hacia las mujeres". Luego dijo: "Me agredió hace 50 años y sigue atacándome hoy".

Cuando Cooper le preguntó si consideraría tomar medidas legales contra Trump por sus últimas declaraciones, Leeds respondió que "todas las opciones están sobre la mesa".

“Pero mi objetivo cuando me pidieron que testificara en el juicio de E. Jean fue simplemente establecer que este es su comportamiento, un patrón de larga data, y no tengo nada que ganar con eso”, dijo.

A principios de este año, un jurado distinto falló a favor de Carroll por difamación, cuando Trump repitió sus declaraciones iniciales de 2019. El jurado otorgó a Carroll 83,3 millones de dólares en daños. Los abogados de Carroll argumentaron que la única manera de disuadir a Trump de repetir sus declaraciones era golpearlo donde más le duele: financieramente.

CNN's Kate Sullivan contribuyó a esta información.

En medio de los desafíos de Trump al veredicto de 2019, la política volvió a ser un dominio controvertido, con Trump atacando a Leeds y a otras acusadoras.

Durante las elecciones presidenciales de 2016, el portavoz de la campaña de Trump confrontó las afirmaciones de Leeds de agresión sexual negando rotundamente cualquier encuentro entre los dos.

