La acusadora de Jonathan Majors, detenida en Nueva York, no será procesada

Grace Jabbari, ex novia de Majors, se entregó voluntariamente a la policía en Nueva York y recibió una orden de comparecencia para presentarse ante el tribunal en una fecha posterior, según la fuente. Ambos cargos son delitos menores.

Jabbari y su abogado no han hecho comentarios públicos sobre el caso, que no será enjuiciado. La CNN no ha podido ponerse en contacto con Jabbari.

"La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan ha declinado oficialmente enjuiciar el caso contra Grace Jabbari porque carece de mérito procesal. El asunto está ahora cerrado y sellado", dijo Doug Cohen, portavoz de la Fiscalía de Manhattan, a CNN en un comunicado el jueves.

En un escrito presentado el 21 de septiembre en los tribunales en el caso contra Majors, la oficina del fiscal dijo que no tenía previsto procesar a Jabbari.

Majors está acusado de agresión y acoso con agravantes en relación con la disputa con Jabbari el 25 de marzo. A través de su abogado, Majors ha negado las acusaciones contra él, que, según la denuncia, incluyen golpearla "en la cara con la mano abierta, causándole un dolor considerable y una laceración detrás de la oreja".

Majors presentó una contrademanda contra Jabbari en junio, alegando que fue agredido por ella en la misma disputa de marzo, según documentos judiciales obtenidos por CNN.

El miércoles, un juez de Nueva York denegó la petición de sobreseimiento de la causa contra Majors.

Su juicio está previsto que comience el 29 de noviembre.

Fuente: edition.cnn.com