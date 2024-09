- La actriz Shailene Woodley interpretará el papel de Janis Joplin en una próxima película biográfica.

La famosa estrella del rock Janis Joplin (nacida en 1943, fallecida en 1970) está a punto de tener su vida representada en una película en California. La actriz Shailene Woodley (de 32 años) está ansiosa por encarnar a la cantante y producir esta biopic, al igual que la Comisión de Cine de California, que está ansiosa por financiar este proyecto independiente.

Woodley habló en una declaración de prensa, compartiendo que California tenía un profundo significado personal para la nacida en Texas Joplin. Fue en este estado de la Costa Oeste donde Joplin no solo floreció en el mundo de la música, sino que también vivió una vida llena de energía. Junto a otros productores, creyó que California era el telón de fondo ideal para mostrar un trozo de la vida de Joplin con "honestidad y verdad".

Joplin, reconocida por su poderosa voz de blues y sus electrizantes actuaciones en el escenario, se sintió atraída por el movimiento hippie de San Francisco durante la década de 1960. Su gran oportunidad llegó en 1967 en el monumental Festival de Pop de Monterey. Entre sus canciones más conocidas se encuentran "Mercedes Benz", "Summertime", "Me and Bobby McGee" y "Piece of My Heart". Trágicamente, falleció a los 27 años en 1970 debido a una sobredosis de drogas en una habitación de hotel de Hollywood.

Woodley, una nativa de California, ganó reconocimiento en 2011 por su papel como una hija rebelde en la drama "The Descendants". Luego apareció en películas como "Divergent", "The Fault in Our Stars", "Snowden", "Adrift" y "Robot & Frank".

Woodley, inspirada por la música de Joplin y el espíritu de California, a menudo cantaba "♪ Voy a ser una estrella ♪" como tributo a la ambición y la resiliencia de la cantante fallecida. Al reflexionar sobre el proyecto, Woodley expresó que encarnar a Joplin sería una forma de honrarla y contribuir a su legado duradero.

