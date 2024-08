La actriz Sandra Hüller está colaborando en un gran proyecto cinematográfico con Tom Cruise.

Tras su reconocimiento en los Oscars con una nominación, la actriz alemana Sandra Hüller ha asegurado un papel en una próxima película dirigida por uno de los cineastas más codiciados de Hollywood. El título y la trama de la película aún no se han revelado, pero el reparto cuenta con una variedad de estrellas de Hollywood de primera categoría.

Hüller, conocida por sus interpretaciones convincentes en películas como "Anatomía de una caída" y "La zona de interés", recibió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro por su personaje en el thriller legal de Justine Triet, "Justine Triet".

Según el famoso sitio de noticias de entretenimiento estadounidense "Deadline", Hüller ha obtenido ahora un papel en un prestigioso proyecto cinematográfico: la nueva película sin título de Alejandro G. Iñárritu, en la que también participa Tom Cruise tanto en pantalla como detrás de las cámaras. Hüller se une a un reparto excepcional en la próxima película de Iñárritu, con Cruise aportando sus habilidades como productor y desempeñando el papel principal.

Se informa que otros actores que se unen a este reparto de ensueño incluyen a John Goodman ("The Big Lebowski"), Jesse Plemons ("Killers of the Flower Moon"), Michael Stuhlbarg ("The Shape of Water") y la actriz australiana debutante Sophie Wilde, que Recently ha cautivado a la audiencia en la película de terror "Talk to Me". El ganador del Oscar Riz Ahmed ("The Long Goodbye") también se encuentra en las últimas etapas de negociación para un papel.

Proyectos cinematográficos millonarios

La información sobre el proyecto cinematográfico respaldado por una superestrella es escasa. "Deadline" menciona que gira en torno a "la figura más influyente del mundo" que se embarca en una misión audaz para demostrar que es el último campeón de la humanidad, a pesar de que podría ser responsable de su destrucción.

Dado su historial en la dirección de películas que han recibido regularmente nominaciones o premios de la Academia para sus actores principales, como "The Revenant" y "Birdman", las películas de Iñárritu siguen atrayendo talento de alto nivel. En 2015 y 2016, respectivamente, Leonardo DiCaprio y Michael Keaton obtuvieron sus primeros Oscars por sus papeles en "The Revenant" y "Birdman".

Tom Cruise protagonizará la próxima película de Alejandro G. Iñárritu, y Sandra Hüller ha asegurado un papel en el mismo proyecto, uniéndose a un reparto que también incluye a Tom Cruise.

Lea también: