- La actriz Sandra Hüller captura el centro de atención junto a Tom Cruise en la pantalla.

La actriz alemana Sandra Hüller ("Anatomía de una caída") se unirá a la fuerza con la estrella de Hollywood Tom Cruise. Esta noticia fue confirmada por la publicación cinematográfica de EE. UU. "Deadline".

Nacida en Suhl, Hüller reportedly se asociará con la estrella de "Misión imposible" bajo la dirección del director mexicano Alejandro González Iñárritu ("El renacido", "Birdman"). Otros actores notables en el elenco incluyen a John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde. También se están llevando a cabo negociaciones con el ganador del Premio de la Academia Riz Ahmed.

Sandra Hüller da el salto a Hollywood - Título de la película por determinar

El proyecto de Iñárritu, ganador de cuatro Oscar, de Warner Bros. está en marcha, pero el título de la película sigue siendo un secreto. Según "Deadline", la trama gira en torno al hombre más poderoso del mundo que intenta evitar un desastre que él mismo ha provocado involuntariamente.

Hüller recibió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz este año por su interpretación en la drama legal francesa "Anatomía de una caída". También protagonizó el drama británico "The Zone of Interest", que se llevó el Oscar a la Mejor Película Internacional.

Actualmente, puedes verla en la comedia DDR "Two to One". Próximos proyectos internacionales en su agenda incluyen la película de ciencia ficción "Project Hail Mary" con Ryan Gosling y "Late Fame" con Willem Dafoe.

