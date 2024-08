- La actriz presenta su nueva apariencia

Una vez, espray de hair con sabor a fresa, por favor! Eso no era lo que Kate Beckinsale (51), la actriz británica, pidió en la heladería, sino en la peluquería. Mostró su nuevo peinado de tono rosa en Instagram.

En una reunión de perros Pomerania en Los Ángeles, no solo el canino Myf robó el espectáculo. Kate Beckinsale presentó por primera vez su nuevo color de cabello. Su estilista, Dimitris Giannetos, incluso compartió una foto del nuevo estilo de Beckinsale en las redes sociales, describiendo el color como "espray de hair con sabor a fresa".

Sea que Beckinsale haya pasado por el proceso de decoloración y tintado de sus rizos naturales o simplemente haya llevado una peluca, sigue siendo un misterio. Ambos publicaciones de Instagram atrajeron una mezcla de cumplidos y críticas en la sección de comentarios.

Kate Beckinsale se posiciona en contra del acoso corporal

La actriz de 51 años tomó una posición firme en julio, publicando una foto de sí misma en un traje de baño Mua Mua en Instagram con la leyenda "No pedí tu opinión". Previamente había hablado en contra del acoso corporal, sintiendo la necesidad de explicar su pérdida de peso.

Beckinsale pasó seis semanas en el hospital al comienzo de este año debido a su dolor por la muerte de su padrastro y su preocupación por el diagnóstico de cáncer de su madre. "Me causó ardor en el esófago, lo que me llevó a vomitar sangre", explicó. "Casi no comí y luego trabajé en una película que abordaba el tema de la muerte de mi padre. Entonces, realmente no me preocupa tu opinión sobre mi trasero", respondió a un usuario que la acosó corporalmente en julio.

