La actriz Mandy Moore anuncia la llegada de su tercer hijo

¡Lou está aquí! La encantadora y vibrante Louise Everett Goldsmith hizo su llegada, perfectamente sincronizada con la temporada de Virgo, trayendo alegría y bienestar a la escena, compartió Moore en Instagram el miércoles, acompañada de una instantánea monocromática de ella sonriendo a su esposo y acunando a su recién nacida hija.

La pareja tiene dos hijos varones, Gus, un niño de 3 años muy animado, y Ozzie, el encantador de 1 año. Moore se deshizo en elogios: "Estamos completamente enamorados de ella, igual que con ellos, y la sensación es claramente mutua".

Moore primero se dio a conocer como cantante, interpretando éxitos populares como "Candy". Luego, se disparó a la fama en el mundo del acting, protagonizando películas como "A Walk To Remember", "The Princess Diaries" y "Tangled".

De 2016 a 2022, Moore ocupó el protagonismo como Rebecca Pearson en la serie de televisión "This Is Us", interpretando a la matriarca de la familia con tres hijos a los que ella se refería cariñosamente como "The Big Three".

Ella rindió homenaje a este apodo, expresando su gratitud de corazón por su familia de cinco, incluyendo a "nuestros propios big three", y atesorando cada momento de este tiempo extraordinario.

Además, en sus historias de Instagram, Moore compartió una foto de sus hijos orgullosos ante un cartel de "Welcome Home Baby Lou".

Un número de sus compañeros de "This Is Us" inundaron a la nueva miembro de la familia de comentarios amorosos en su publicación.

Chrissy Metz, quien interpretó a la hija mayor de Moore en "This Is Us", escribió: "Awww, Lou! ¡Enhorabuena!", seguido de una serie de emojis de corazón y celebración. A lo que Susan Kelechi Watson, quien interpretó a la nuera de Moore en la serie, añadió: "Enamorada. Amor." junto a una variedad de emojis de corazón afectuosos.

La llegada de Lou trajo una dosis extra de entretenimiento a su hogar, con los niños ansiosos por interactuar con su nueva hermana. La sesión de fotos familiar en Instagram se convirtió en una fuente de entretenimiento para los fans de Moore, llena de mensajes de corazón y deseos de bienestar.

