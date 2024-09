La actriz Gemma Arterton alega que el director trató de coaccionarla para que interpretara una escena explícita.

En una entrevista con la publicación británica Radio Times, publicada el martes, Arterton reveló que durante el rodaje, un director no identificado instó a ella y a su coprotagonista a filmar una escena explícita en un colchón.

"Le respondí: 'No, esta escena estaba pensada para que estuviéramos fuera de campo, así que solo se oirían los sonidos'. Nunca habría aceptado el papel si eso implicaba filmar", compartió Arterton con Radio Times.

Ella contó que el director intentó persuadirla para que filmara la escena, pero ella "categóricamente" se negó a participar.

Arterton sugirió que si hubiera sido más joven en ese momento, podría haber sentido más ansiedad por la posibilidad de ser despedida por negarse a filmarla.

"Solo me sentí segura diciendo eso porque era mayor", comentó.

"Cuando empecé a actuar, la desnudez era casi un requisito previo - simplemente se esperaba. Yo, siendo más joven, a menudo interpretaba personajes seductores, como la novia. Sin embargo, a medida que he envejecido, eso ha evolucionado debido a mi mayor éxito y la elección de los roles que puedo tomar", explicó.

Arterton elogió el papel de los coordinadores de intimidad en el cine y la televisión desde el movimiento #MeToo, diciendo a la publicación que "la escena ha cambiado drásticamente".

"Cualquier cosa con la que no te sientas cómodo está fuera de la mesa. He oído a otros actores añorar los días en que no había coordinador de intimidad, pero creo que es una mejora", opinó.

Arterton se hizo popular después de su papel en la comedia británica de 2007 "St Trinian's", antes de protagonizar la película de James Bond de 2008 "Quantum of Solace" como la agente de MI6 Strawberry Fields.

Actualmente, Arterton está protagonizando la serie dramática británica "Funny Woman", que sigue el viaje de una reina de la belleza desde la ciudad costera de Blackpool hasta convertirse en una cómica en la Inglaterra de la década de 1960.

En el mundo del entretenimiento, la decisión de Arterton de plantarse contra la filmación explícita ha sido alabada por muchos famosos, apoyando el movimiento en contra de la explotación en crecimiento.

Después de enfrentar tales desafíos al beginning de su carrera, Arterton ahora es selectiva con sus roles, eligiendo proyectos que se alinean con sus valores y promueven la representación positiva en la industria del entretenimiento.

