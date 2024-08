- La actriz de Star Trek, Patti Yasutake, ha muerto.

La actriz estadounidense Patti Yasutake ha fallecido. Fue ampliamente reconocida como la enfermera Alyssa Ogawa en la serie de ciencia ficción "Star Trek: The Next Generation" (1987-1994). Varios medios de comunicación de EE. UU. informan que la actriz murió el lunes en Los Ángeles debido a un cáncer, según su representante de toda la vida. Tenía 70 años.

Yasutake, quien comenzó su carrera en el teatro, disfrutó de una exitosa carrera televisiva de cuatro décadas desde la década de 1980. Tuvo numerosas apariciones como invitada en programas como "T.J. Hooker", "Trapper John, M.D.", "Who's the Boss?" y "Pretty Little Liars".

Sin embargo, Yasutake es perhaps mejor recordada por su papel como la enfermera Ogawa en 16 episodios de "Star Trek: The Next Generation". También reprisó el papel en las secuelas "Star Trek: Generations" y "Star Trek: First Contact".

En el sitio web startrek.com, la editora Christine Dinh escribió que Ogawa era uno de los únicos dos personajes asiáticos que aparecían regularmente en la serie. "Una rareza en un momento en que había muy pocas caras asiáticas en las pantallas occidentales que pudiera contar con una mano".

La carrera televisiva de Yasutake dio un giro significativo con su papel en "Star Trek: The Next Generation", donde se convirtió en ampliamente conocida como la enfermera Alyssa Ogawa. A pesar de su fallecimiento, su impacto en la serie como un personaje asiático con apariciones regulares sigue siendo notable.

