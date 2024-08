- "La actriz de 'El Rey de las Reinas' termina dos décadas de matrimonio con su cónyuge"

Leah Remini, famosa por su papel en "El Rey de Queens", y su esposo Angelo Pagan, conocido por su canto y actuación, están poniendo fin a su matrimonio de 21 años. Han estado considerando esta separación durante algún tiempo, abordándola de manera optimista ya que parece ser la mejor solución para ambos, según compartieron en sus plataformas de redes sociales.

Celebran la duración de su matrimonio y los ricos recuerdos que han creado, especialmente durante el crecimiento de su hija. "En nuestra opinión, este matrimonio fue un verdadero éxito", reflexionaron.

Tienen la intención de continuar compartiendo sus vidas, con la esperanza de demostrar a otros que separarse o poner fin a las relaciones no equivale al fracaso. Remini y su familia tienen una historia de compartir su vida personal y carrera en un programa de televisión reality.

La lucha de Leah Remini contra la Cienciología

El viaje de Remini en la industria del entretenimiento comenzó en los 80, con sus papeles destacados en various programas de televisión. De 1998 a 2007, ganó fama mundial como Carrie Heffernan, la secretaria legal en la serie de comedia de éxito "El Rey de Queens", que también fue popular en Alemania, emitida en canales como RTL II. Estrelló en películas cómicas como "Old School" y "Maid in Manhattan", compartiendo la pantalla con Jennifer Lopez.

Durante años, Remini estuvo asociada con la Cienciología, habiendo ingresado a través de su madre. Sin embargo, en 2013, dejó públicamente la organización notoria. Posteriormente, en la serie documental "Leah Remini: Cienciología y el después" (2016-2019), compartió los testimonios de exmiembros sobre sus experiencias con la Cienciología.

El año pasado, presentó una demanda en contra de la organización, acusándola de acoso, intimidación, vigilancia y difamación. Remini afirmó que la Cienciología ha fallado en reprimirla.

