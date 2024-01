La actividad de los virus respiratorios es alta y va en aumento en Estados Unidos, según datos de los CDC

Decenas de miles de personas han ingresado en hospitales por enfermedades respiratorias cada semana esta temporada. Durante la semana que terminó el 23 de diciembre, hubo más de 29.000 pacientes ingresados con Covid-19, unos 15.000 ingresados con gripe y miles más con el virus respiratorio sincitial, o VRS, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU..

A escala nacional, los niveles de Covid-19 en las aguas residuales, una de las principales medidas de transmisión vírica, son muy elevados: superiores a los del año pasado por estas fechas en todas las regiones, según muestran los datos de los CDC. Las visitas semanales a los servicios de urgencias aumentaron un 12% y las hospitalizaciones un 17% en la última semana.

Y aunque el Covid-19 sigue siendo el principal impulsor de las hospitalizaciones por virus respiratorios, la actividad gripal está aumentando rápidamente. Los CDC calculan que se han producido más de 7 millones de enfermedades, 73.000 hospitalizaciones y 4.500 muertes relacionadas con la gripe esta temporada, y múltiples indicadores son altos y van en aumento.

La actividad del VSR está mostrando signos de desaceleración en algunas partes de EE.UU., pero muchas medidas, incluidas las tasas de hospitalización, siguen siendo elevadas. En general, los niños pequeños y los adultos mayores son los más afectados.

"Es una oleada de patógenos respiratorios invernales, especialmente virus respiratorios. Así que es Covid, es gripe, y no podemos restar importancia al VSR", dijo el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine. "Así que es una triple amenaza, y podría decirse que una cuarta amenaza porque también tenemos la neumonía neumocócica, que complica muchas de estas infecciones víricas".

La actividad de los virus respiratorios ha ido en aumento durante semanas. Ahora, la actividad gripal es alta o muy alta en dos tercios de Estados Unidos, incluyendo California, Nueva York y Washington, así como en todo el sur y el noreste, según los CDC.

"Recuerden que todas estas cifras son de antes de que la gente se reuniera para las fiestas", dijo Hotez. "Así que no se decepcionen ni se sorprendan de que veamos un repunte mayor a medida que nos adentramos en enero".

Las vacunas pueden ayudar a prevenir enfermedades graves y la muerte, pero su uso sigue siendo escaso esta temporada, a pesar de la primicia histórica de disponer de vacunas contra cada uno de los tres virus principales. Sólo el 19% de los adultos y el 8% de los niños han recibido la última vacuna Covid-19, y el 17% de los adultos mayores de 60 años han recibido la nueva vacuna VRS, según muestran los datos de los CDC. Menos de la mitad de los adultos y niños se han vacunado contra la gripe esta temporada.

"Lamentablemente, como población, hemos infrautilizado tanto la vacuna contra la gripe como la vacuna Covid actualizada", afirma el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt. "Pero no es demasiado tarde para vacunarse, porque estos virus van a estar por aquí todavía un tiempo".

Según los CDC, la capacidad de camas hospitalarias permanece "estable" a nivel nacional, incluso dentro de las unidades de cuidados intensivos. Pero con los altos niveles de virus respiratorios, los hospitales de al menos cinco estados están volviendo a exigir mascarillas.

El portavoz del Mass General Brigham, Timothy Sullivan, dijo que exigirá mascarillas al personal sanitario que interactúe directamente con los pacientes a partir del martes, y se "recomendará encarecidamente a los pacientes y visitantes que lleven una mascarilla proporcionada por el centro."

En Wisconsin, UW Health y UnityPoint Health - Meriter han ampliado las políticas de mascarillas para cubrir a más personas. UW requiere que todo el personal, los pacientes y los visitantes a llevar una máscara para las interacciones con los pacientes en los entornos clínicos, incluidas las salas de espera y salas de examen.

UnityPoint Health - Meriter afirma que las mascarillas siguen siendo obligatorias para los miembros del equipo y los visitantes en las habitaciones de los pacientes.

Bellevue, un hospital público de Nueva York, dijo en las redes sociales la semana pasada que había restablecido su política de mascarillas obligatorias debido a un repunte de las enfermedades respiratorias.

En Pensilvania, el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh exige desde el 20 de diciembre que todo el mundo lleve mascarilla al entrar o permanecer en el interior. Las políticas de uso de mascarillas en todo el sistema se ajustaron para "hacer frente al aumento de casos de virus respiratorios", pero podrían cambiar cuando se produzca un "marcado descenso de los casos de salud respiratoria", según el sistema sanitario.

Una orden publicada la semana pasada por el funcionario de salud del condado de Los Ángeles exige que todo el personal sanitario y los visitantes se enmascaren mientras estén en contacto con pacientes o en áreas de atención al paciente, según la categorización de los CDC de los niveles de ingreso hospitalario de Covid-19.

Durante la semana que finalizó el 23 de diciembre, se consideró que más de 230 condados de EE.UU. tenían niveles "altos" de ingresos hospitalarios por Covid-19, definidos por los CDC como al menos 20 nuevos ingresos hospitalarios por cada 100.000 personas. Casi otros mil condados, aproximadamente un tercio del país, tienen niveles "medios" de ingresos hospitalarios por Covid-19, con al menos 10 ingresos por cada 100.000 personas.

Las vacunas y las mascarillas pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedad grave antes de enfermar, pero también hay tratamientos disponibles para ayudar a evitar que las personas enfermen gravemente si se infectan.

Los tratamientos antivirales para el Covid-19, como el Paxlovid, y la gripe, como el Tamiflu, pueden ser especialmente útiles para las personas que tienen más probabilidades de enfermar gravemente, incluidas las personas de 50 años o más y las que padecen ciertas afecciones subyacentes, como un sistema inmunitario debilitado, cardiopatías, obesidad, diabetes o enfermedades pulmonares crónicas.

"Si más personas con alto riesgo de enfermedad grave reciben tratamiento a tiempo, salvaremos vidas", dijeron los CDC en una reciente entrada de blog. Pero "no hay suficientes personas que los tomen".

La actividad de los virus respiratorios estacionales puede ser difícil de predecir, pero las previsiones de los CDC sugieren que las tasas de hospitalización continuarán en niveles elevados durante semanas y que esta temporada, en general, probablemente dará lugar a un número similar de hospitalizaciones que la temporada pasada.

"Una de las formas de ayudarnos a todos a entrar en un feliz año nuevo es que estemos lo más protegidos que podamos contra estos virus", dijo Schaffner.

"Por supuesto, sigo recomendando la vacunación, el uso prudente de la mascarilla por parte de las personas de alto riesgo y, en caso de enfermar, no ir a trabajar y seguir propagando el virus. Llame a su proveedor de atención sanitaria, porque es posible que disponga de algún tratamiento que le permita recuperar antes la salud."

