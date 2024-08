- La Academia Europea de Cine reconoce las importantes contribuciones de Wenders al ámbito de la cinematografía.

La Academia de Cine de Europa está a punto de rendir homenaje al director Wim Wenders (79) por su carrera destacada. Su impresionante obra será reconocida, según ha anunciado la Academia en Berlín. Wenders ha explorado incansablemente territorios inexplorados con su perspectiva curiosa y actitud abierta. Se espera que reciba el premio en la ceremonia de los European Film Awards el 7 de diciembre en Lucerna, Suiza.

Cineasta Notable

Nacido en Düsseldorf en 1945 y actualmente residente en Berlín, Wenders es considerado uno de los cineastas más influyentes de Alemania. A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios. Sus películas como "Paris, Texas" y "Wings of Desire" han alcanzado reconocimiento a nivel mundial. Wenders es uno de los fundadores de la Academia de Cine de Europa y ocupó el cargo de presidente entre 1996 y 2020.

Ha sido nominado al Oscar a la mejor película documental en tres ocasiones: en 2000 por "Buena Vista Social Club", en 2012 por la película de danza en 3D "Pina" sobre Pina Bausch, y en 2015 por "The Salt of the Earth" sobre el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Este año, la evocadora película de Wenders "Perfect Days" no logró ganar en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscars.

Nominaciones para los European Film Awards en noviembre

Los European Film Awards se celebran anualmente en Berlín y en otra ciudad europea. Las películas y los artistas nominados se darán a conocer en noviembre. El año pasado, la película de suspense legal "Anatomie d'un enlèvement" de Justine Triet fue nombrada mejor película europea.

