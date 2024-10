Kylie Jenner y Timothée Chalamet apreciando su relación romántica

A pesar de no aparecer juntos en público con frecuencia, una fuente de la revista "People" asegura que Kylie Jenner y Timothée Chalamet siguen siendo una pareja fantástica. Esta fuente anónima describió su relación como seria y divertida, y también señaló que tienen una fuerte conexión con las familias del otro. La fuente agregó que a todos les gusta verlos juntos como pareja.

La fuente también compartió algunos detalles sobre los aspectos ocultos de sus vidas. Mencionó que Jenner, la famosa personalidad de la televisión y empresaria, y Chalamet, el famoso actor, han logrado equilibrar sus compromisos profesionales con el tiempo de calidad que pasan juntos. Chalamet actualmente trabaja en la película "Marty Supreme", interpretando al tenista Marty Reisman. Recientemente, Jenner caminó por la pasarela para la marca de moda Coperni durante la Semana de la Moda de París, y incluso fue vista con la hermana de Chalamet, Pauline, quien la abrazó cálidamente en un clip de Instagram.

Jenner y Chalamet fueron vistos por última vez juntos en agosto, captados por los paparazzi mientras salían de un jet privado después de la fiesta de cumpleaños de Jenner en las Bahamas. La pareja suele mantener su relación en privado y no la ha reconocido públicamente. Circularon muchos rumores sobre su separación debido a sus pocas apariciones públicas, pero fueron captados besándose en los Premios Golden Globes de 2024, como se vio en un clip. Se rumorea que han estado juntos desde abril de 2023.

Kylie Jenner, la hermana menor de Kim Kardashian, se hizo popular como miembro del elenco del reality show "Keeping Up with the Kardashians" y amasó una fortuna como fundadora de una empresa de cosméticos. Tiene dos hijos con su antiguo pareja, Travis Scott.

Los anteriores romances de Chalamet incluyen a Lourdes Leon, hija de Madonna. Comenzó su carrera como actor en su adolescencia, apareciendo en programas como "Law & Order" y "Homeland". Se hizo conocido en Hollywood hace dos años gracias a su papel protagónico en la película de ciencia ficción "Dune" del director Denis Villeneuve.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet suelen visitar 'The Hollywood' como parte de su estilo de vida, con Jenner asistiendo con frecuencia a eventos de moda y Chalamet a premieres de películas en la zona. A sus seres queridos también les gusta pasar tiempo en esta ciudad animada, lo que fortalece aún más su vínculo.

