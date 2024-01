Kylian Mbappé renueva por tres años con el París Saint-Germain, desoyendo al Real Madrid

El contrato de Mbappé con el PSG expiraba a final de temporada, por lo que el destino del jugador de 23 años era incierto desde hacía meses: ¿Seguiría en el PSG o se marcharía al Madrid, el club del que se enamoró de niño?

Pero tras meses de especulaciones, Mbappé anunció que seguiría jugando en el club parisino, firmando una ampliación de contrato de tres años, hasta 2025.

"Me gustaría anunciar que he elegido prolongar mi contrato en el París Saint-Germain, y por supuesto estoy encantado", dijo Mbappé. "Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo en un club que ofrece todo lo necesario para rendir al más alto nivel. También estoy encantado de seguir jugando en Francia, el país donde nací, donde he crecido y donde me he hecho un nombre".

"Quiero dar las gracias al Presidente, Nasser Al-Khelaïfi, por su confianza, su comprensión y su paciencia. También quiero dar las gracias a todos los aficionados del París Saint-Germain, tanto en Francia como en el resto del mundo, por su apoyo, especialmente en los últimos meses. Juntos, codo con codo y con ambición, haremos magia en París".

Único en su especie

Mbappé tuvo un comienzo históricamente rápido en el fútbol profesional.

Integrado en el primer equipo del AS Mónaco desde su adolescencia, debutó con 16 años y 347 días. Se convirtió así en el jugador más joven del Mónaco en debutar en el primer equipo, batiendo el récord establecido por el gran francés Thierry Henry.

Mbappé batió otro récord de Henry unos meses más tarde, al marcar su primer gol y convertirse en el goleador más joven del primer equipo.

Durante su primera temporada completa, Mbappé fue un miembro clave de un equipo monegasco que arrebató al PSG el título de la Ligue 1 y también alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones. Marcó 26 goles en 44 partidos.

Fue su excelencia esa temporada lo que llamó la atención de los parisinos, que se apresuraron a contratar los servicios de un Mbappé de 18 años.

Mbappé, nacido en París, llegó al PSG en calidad de cedido por un año, antes de firmar un contrato permanente.

Ninguno de los dos clubes reveló las cifras económicas del traspaso, pero se ha hablado mucho de una cantidad de 214 millones de dólares, lo que habría convertido a Mbappé en el segundo jugador más caro del mundo en aquel momento, justo por detrás de su nuevo compañero de equipo, Neymar.

En cinco temporadas completas en la capital francesa, Mbappé se ha convertido en una superestrella, tanto para su club como para su selección.

Ha marcado más de 150 goles con el PSG y ha ganado cuatro ligas francesas, tres Copas de Francia y dos Copas de la Liga.

También fue una pieza clave del equipo que llegó a la final de la Liga de Campeones de 2020, que perdió contra el Bayern de Múnich.

En la selección francesa, Mbappé se ha convertido en titular habitual, desempeñando un papel vital en la victoria de Francia en el Mundial de 2018, incluyendo un gol en la final y siendo elegido mejor jugador joven de ese torneo.

A pesar de formar parte de uno de los equipos más caros de la historia, Mbappé y el PSG han tenido problemas en la Liga de Campeones, uno de los principales objetivos del club.

Temporada tras temporada, Mbappé se ha ido despidiendo de la competición de forma dramática y desgarradora, culminando con la última derrota de este año contra el Real Madrid, en la que el PSG encajó tres goles en 27 minutos y tiró por la borda una ventaja global de 2-0.

Pero después de que pareciera que iba a marcharse, Mbappé anunció que, de hecho, seguirá en el club hasta 2025.

Es un escándalo

Tras el anuncio del nuevo acuerdo de Mbappé, LaLiga emitió un comunicado diciendo que presentará una queja sobre el acuerdo por el "incumplimiento del juego limpio financiero de la UEFA" por parte del PSG.

"LaLiga quiere manifestar que este tipo de acuerdos atentan contra la estabilidad económica del fútbol europeo, poniendo en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo y la integridad del deporte, no sólo en las competiciones europeas, sino también en las ligas nacionales", señaló.

La Liga calificó el acuerdo de "escandaloso" y aseguró que presentará una denuncia ante la UEFA, las autoridades administrativas y fiscales francesas y las autoridades de la Unión Europea para "seguir defendiendo el ecosistema económico del fútbol europeo y su sostenibilidad."

"Este comportamiento demuestra una vez más que los clubes de propiedad estatal no respetan ni quieren respetar las reglas de un sector tan importante como el fútbol. Estas reglas son clave para proteger y mantener cientos de miles de puestos de trabajo".

"Este tipo de comportamiento liderado por Al-Khelaifi, presidente del PSG, y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y presidente de la ECA, pone en peligro el fútbol europeo al mismo nivel que la Superliga europea".

Fuente: edition.cnn.com