Kylian Mbappé insiste en recibir una compensación de 55 millones de euros de su anterior equipo, el PSG.

Tras su partida de París Saint-Germain hace unos dos meses, parece que la sensación del fútbol francés, Kylian Mbappé, se encuentra en una disputa legal con su antiguo club. Según informes del diario francés "Le Monde", esta disputa gira en torno a una deuda pendiente de aproximadamente €55 millones. El equipo de Mbappé ha llevado este asunto a través de canales legales ante la comisión legal de la liga de fútbol francesa y la UEFA.

La cantidad en cuestión supuestamente incluye salarios impagos de abril, mayo y junio, la parte restante de una bonificación ligada a su anterior extensión de contrato y una "bonificación moral" por la fase final de su contrato. Se dice que el equipo de Mbappé intentó recordar al club de estos pagos pendientes a mediados de junio, pero sin éxito.

Mbappé dejó PSG después de siete años, pasando a unirse a los campeones de la Liga de Campeones, el Real Madrid, en una transferencia gratuita durante el verano. Previamente, hubo un conflicto entre las dos entidades cuando Mbappé anunció que no renovaría su contrato, lo que resultó en su exclusión temporal de las sesiones de entrenamiento del equipo.

Antes de unirse a PSG por una cantidad récord de €160 millones procedente del AS Monaco, Mbappé había ganado seis títulos de liga y cuatro trofeos domésticos con los gigantes franceses. A pesar de estos logros, la ansiada victoria en la Liga de Campeones seguía eludiéndole. El debut de Mbappé con el Real Madrid este fin de semana no fue particularmente impresionante, con el equipo logrando solo un empate a 1:1 contra el RCD Mallorca. A pesar de ser los "nuevos Galácticos", los campeones de la Liga aún no han logrado su primera victoria en la liga desde el inicio de la nueva temporada.

