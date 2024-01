Kurt Zouma, estrella del West Ham, expresa su "gran remordimiento" por haber pateado a un gato

Más tarde, en junio, el Tribunal de Magistrados del Támesis le ordenó cumplir 180 horas de servicios a la comunidad, tras declararse culpable de la infracción, informó entonces PA Media.

"Obviamente he hecho algo muy malo y me disculpo de nuevo por lo que he hecho", dijo en la entrevista con el West Ham. "Sé que fue muy duro para la gente verlo y verlo y obviamente me siento muy, muy arrepentido. Tengo un gran remordimiento por ello".

La protectora de animales británica RSPCA abrió una investigación sobre el jugador internacional francés después de que en febrero apareciera en Internet un vídeo del incidente, filmado por su hermano menor, Yoan, en el que se le veía lanzando zapatos a su gato mascota, abofeteándolo en la cara, persiguiéndolo por la habitación y pateándolo por el suelo en lo que parecía ser una residencia privada.

Durante la sentencia dictada en el Tribunal de Magistrados del Támesis, también se prohibió a Zouma tener un gato durante cinco años y se le ordenó pagar multas judiciales de casi 9.000 libras (11.214 dólares).

A Yoan se le ordenó realizar 140 horas de servicios comunitarios tras declararse culpable de un cargo de ayudar, instigar, aconsejar o procurar que su hermano mayor cometiera un delito en virtud de la Ley de Bienestar Animal de 2006.

La RSPCA se incautó de dos gatos pertenecientes a Zouma poco después del incidente y permanecen bajo su custodia desde febrero.

"Aprendí de ello, eso es lo más importante, diría yo", añadió Zouma. "Obviamente, tuve el apoyo de mucha, mucha gente a mi alrededor que me ayudó a seguir centrado en el fútbol y trato de seguir siendo feliz".

El West Ham multó al defensa internacional francés con la máxima cantidad posible tras sus acciones en el vídeo y donó el dinero a organizaciones benéficas para el bienestar de los animales. l

"El club ha sido increíble conmigo, el apoyo que he recibido de mis compañeros, del personal y de todos en el club, e incluso de los aficionados, ha sido irreal", dijo Zouma. "Me han ayudado a concentrarme en el juego, a intentar dar lo mejor de mí sobre el terreno de juego en todo momento y, obviamente, no puedo agradecerles lo suficiente lo que han hecho. Este club es como mi familia".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com