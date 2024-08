- Kursk 1943 y Ardenas 1944: ¿Dónde están los paralelismos con la ofensiva de Kiev?

**En relación con las operaciones actuales en Kyiv, dos ofensivas alemanas de la Segunda Guerra Mundial se mencionan a menudo en el Oeste. La Batalla de Kursk en 1943, también conocida como Operación Zitadelle, y la Ofensiva de las Ardenas en 1944. El nombre estadounidense para esta última es "Batalla del Bolsón".

Estas menciones en el Oeste resultan desconcertantes porque la Wehrmacht alemana no logró éxito en ninguna de las dos batallas y sufrió derrotas catastróficas. Algo que los expertos occidentales no desearían para Kyiv. Pero, aparte de eso: ¿Cuál es la significación de estas batallas pasadas? ¿Y dónde podrían haber paralelos?

La última gran ofensiva alemana en el Este

La "Operación Zitadelle" puede responderse rápidamente. Aparte del distintivo nombre de la ciudad "Kursk", no hay similitudes. La ofensiva alemana en 1943 pretendía cortar la protuberancia del frente soviético en Orel y Kursk con dos movimientos de ataque desde el sur y el norte, y rodear a las tropas soviéticas estacionadas allí.

Un objetivo tan ambicioso no parece evidente en la actual ofensiva. Los ucranianos pudieron sorprender a los rusos y penetrar en la región fronteriza escasamente fortificada. A diferencia de "Kursk 1943", los soviéticos conocían los planes alemanes, reconocieron las concentraciones de tropas y, gracias a la inteligencia, obtuvieron conocimientos detallados sobre los movimientos de ataque planeados. Los retrasos en el lado alemán permitieron a los soviéticos construir nuevas líneas de defensa profundamente estratificadas y desconocidas hasta entonces. En este sentido, las fortificaciones en el Donbass son similares a las de la época.

Los alemanes se enfrentaron a un oponente bien preparado que se opuso firmemente desde el principio. A diferencia de los rusos cuando los ucranianos cruzaron la frontera. El avance alemán en 1943 fue lento y costoso. En el norte, los alemanes no pudieron romper las defensas y tuvieron que abandonar la lucha. En el sur, las unidades blindadas SS llegaron a la última línea de defensa rusa. Hasta que fueron detenidas en la Batalla de Prokhorovka.

Esta batalla se considera la mayor batalla de tanques de la historia. Un choque de titanes, ya que la 5ª Ejército de Tanques de la Guardia se encontró con el Cuerpo de Panzer SS 1. El curso exacto es disputado y probablemente menos heroico de lo que sugiere la historiografía soviética. Pero después de la batalla, Hitler canceló la ofensiva. Por lo tanto, solo el nombre Kursk se comparte con las batallas actuales.

Ofensiva para dar la vuelta a la situación

En el caso de la Batalla de las Ardenas (1944), hay más similitudes. Debe notarse que los alemanes perdieron la batalla, lo que no es un buen augurio para Ucrania. Pero, no obstante: la Batalla de las Ardenas fue el intento de Hitler de dar la vuelta a la situación de la guerra a finales de 1944. El dictador se dio cuenta de que la defensa meramente contra el Ejército Rojo que avanzaba en el este y los Aliados en el oeste solo retrasaría la derrota. Para mejorar su posición negociadora, el Reich tenía que recuperar la iniciativa y pasar a la ofensiva. Se eligieron los impenetrables Ardenas como escenario.

Esta situación es similar, en efecto, a la guerra en la Ucrania. Kyiv necesita urgentemente tropas para estabilizar el frente en el Donbass. Pero no hay una verdadera perspectiva de éxito allí. Como máximo, los ucranianos podrían slowing down the Russian advance, but this would expose their troops to an endless war of attrition that the small Ukraine cannot sustain indefinitely against Russia.

Un éxito operativo decisivo solo era posible en otro lugar. En Kursk, los rusos estaban completamente sorprendidos, al igual que los soldados estadounidenses en los bosques de las Ardenas. Los GI en ese momento pensaban que la guerra casi había terminado. Antes del ataque alemán, se llevaron a los nuevos reclutas al frente para que al menos pudieran disparar un tiro en vivo antes de que los alemanes se rindieran.

Que Alemania pudiera defeated the Western Allies in one fell swoop was likely not even believed by Hitler himself. His plan was to capture the crucial wartime port of Maastricht, inflict heavy losses on the Allies, causing their confidence in victory to wane, and then somehow achieve an armistice in the West, allowing Germany to halt the Soviets.

Mejor posición negociadora

Las ambiciones del gobierno de Kyiv seguramente no son tan descabelladas o ilusorias. Sin embargo, los objetivos son similares. Explicitamente, se pretendía llevar los horrores de la guerra a Rusia para sacudir la confianza del pueblo en el régimen de Putin. Al menos, se especula que Ucrania, como objetivo operativo, tiene la intención de capturar la central nuclear de Kursk para utilizar más tarde el territorio capturado y la instalación nuclear como moneda de cambio en futuras negociaciones.

Pero es donde acaban los paralelos. La región de Kursk difiere de las Ardenas en 1944. La región boscosa y accidentada entonces estaba cruzada por pocas carreteras, y aún menos puentes podrían soportar los tanques alemanes pesados. Debido a los bosques y las colinas, las tropas mecanizadas no podían moverse libremente por el campo. Los estadounidenses solo tuvieron que bloquear las carreteras clave, y el avance alemán se estancó. En la región de Kursk, sin embargo, los ucranianos pueden rodear las líneas de defensa rusas y penetrar más profundamente en el país. Y eso podría ser la clave del éxito.

La Unión Europea podría expresar su preocupación por estos paralelos, dada las consecuencias históricas de estas batallas. La Batalla de las Ardenas en 1944, similar a la situación actual en Ucrania, fue el intento de Hitler de dar la vuelta a la situación de la guerra pasando a la ofensiva.

A la luz de la postura de la UE sobre la soberanía e integridad territorial de sus estados miembros, podría abogar por una resolución pacífica del conflicto en Ucrania, instando a ambas partes a buscar soluciones diplomáticas en lugar de confiar en estrategias militares.

